La fotografía de Petro 2026

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Hace exactamente cuatro años, en este mismo espacio, comenté sobre la fotografía de Gustavo Petro cuando ganó la presidencia en 2022. En ese entonces la percepción del primer gobierno de izquierda en Colombia, generó muchas expectativas y también inconmensurables emociones. Quienes acompañaron a Petro la noche del triunfo eran unos completos desconocidos para los analistas y opinadores. Solo mencionar la figura controversial, pero genuina, de Francia Márquez. Cuatro años después de esa inédita foto, el experimento de la izquierda a la colombiana dejó la idea de haber sido un gobierno incompetente y con una degradación en el manejo de los recursos.

Incompetente, porque no pudo alcanzar estabilidad en las políticas públicas que planteó en su plan de gobierno, así como tampoco logró la conformación de un gabinete de colaboradores eficientes y duraderos. En todos los cargos de primera y segunda línea la rotación fue inédita. Ningún gobierno anterior alcanzó tantas caras diferentes en un mismo cargo como el del gobierno que termina. Igualmente, complejo fue la experiencia que aportaban los distintos funcionarios. No hubo una camada de eficientes “petro-funcionarios”. Algunos de los que alcanzaron a exhibir alguna prestancia técnica o fueron rotados de manera permanente a otros cargos o decidieron dejar sus posiciones de gobierno, para salir a hacer parte de la iglesia petrista y, como buenos feligreses, perder el norte profesional y lanzarse a las procelosas aguas de la política. No hubo equipo, ni políticas duraderas y tampoco piloto.

En cuanto a los resultados de su presidencia, Petro tuvo la visión político-electoral de “capturar” en su agenda de campaña y de gobierno, los temas que le duelen a la humanidad por esta época. La desigualdad. La crisis climática. La transición energética. El medioambiente. Las minorías. Todos enmarcados en la narrativa del “cambio, potencia de la vida”. Los resultados en medio ambiente quedan matizados por los logros en la reforestación de la Amazonía y el liderazgo regional en este tema. En materia de pobreza, logró disminuir la tridimensional hasta alcanzar un 28 %, el mejor promedio en una década. Prometió entregar tres millones de hectáreas de tierra a los campesinos, si bien movió ese sector los resultados son lejanos a los objetivos propuestos. En mi opinión, donde más acertó el gobierno saliente fue en la inclusión de grupos minoritarios hartamente excluidos del poder nacional. Los contradictorio radica en que algunos de esos funcionarios no dieron la talla en materia de logros.

Al cerrar podemos decir que el gobierno no tuvo aciertos en materia de estabilidad en su gobernabilidad. Nunca pudo retomar la mayoría que perdió luego de ocho meses en el poder. La relación con los gremios y empresarios no fue serena; siempre estuvo bajo las rimbombantes y pirómanas frases del presidente Petro, bien vía trinos o en sus abusivas alocuciones televisadas. La inestabilidad también se pudo ver en los escándalos. Desde el primer año las compuertas del gobierno se abrieron para toda suerte de denuncias que, entre “fuego amigo” y denuncias periodísticas de alto calado, enmarcaron estos cuatro años de mandato con el apellido de corrupto. Varios ministros, embajadores, secretarios de la presidencia, familiares del entorno presidencial y otros empleados públicos, afrontan requerimientos con la justica, amen de las que involucran el propio exjefe de estado.

No podemos dejar de lado el inmenso hueco fiscal que deja el gobierno saliente. Las más de 3.000 toneladas de cocaína exportadas por narcotraficantes a los ilegales mercados del mundo. La mal diseñada “paz total” no trajo tranquilidad en los territorios de Colombia, sino todo lo contrario según datos de los organismos especializados los grupos armados aumentaron exponencialmente en su reclutamiento. En otras palabras, Petro y su política de seguridad dejan más balas que abrazos.

El expresidente Virgilio Barco, solía decir: “Las cosas no son mal hechas, sino hechas mal”.