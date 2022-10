Presidente, gobernar el cambio necesario

Con la Mazzucato o sin la Mazzucato, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ordenar las causas o temas que son necesarios y oportunos en la Colombia que con mucha insistencia el buscó gobernar y por las que los mandatarios mundiales también enfocan sus esfuerzos. La actual preocupación de los ingleses o españoles o franceses tiene similitud con las nuestras. ¿Quién niega que hay que hacer la transición energética? Enfrentar el cambio climático. Curar enfermedades como el sida o el cáncer. Eliminar el hambre. Todos queremos vivir en paz (eso del apellido total no está funcionando). Cómo no reformar la política o la justicia. Nadie imagina un país con un sistema de salud o educativo desactualizados o desmejorados. Es mejor abrir canales diplomáticos y comerciales con países vecinos. La atención urgente a las pensiones o las condiciones laborales. No conozco a nadie que esté en contra de acabar con el azote de la rápida mutación en el que se convirtieron para la humanidad las múltiples drogas. Inclusive la necesidad de recaudar de forma progresiva los impuestos. Para poder moldear consensos en torno a estos esenciales dilemas, siempre hay que hacer política. Entre otras, todo es política. Y todos hacemos política.

La llegada de un proyecto como el del petrismo iba a socavar paradigmas. ¿De lo contrario para qué llegaban al poder? Las relaciones con el ejecutivo y las mayorías en el Congreso que lidera ese sector tienen que ser diferentes. Ganó un grupo con intereses muy diferentes a los que gobernaron el país hasta el pasado 7 de agosto. Por eso la lectura que algunos dirigentes gremiales, empresariales y políticos le hacen a esta nueva experiencia democrática y legitima, a veces pareciera estar más relacionada con que en su fuero interno siguen pensando que continúan en el poder (¿total?). Esto ya no es así. Ojalá leyeran a Petro y dejaran de hablar con sus propios espejos. Este gobierno en las primeras de su cambio está marcando su territorio.

Si Petro no radicaliza la postura al presentar sus primeras propuestas de reformas (se equivocaría si quiere la refundación de Colombia) no tendría cómo garantizar el fortalecimiento de la media Colombia que lo llevó al poder y que sigue con él según la última encuesta de Invamer. Además de generar espacios de debate (ojalá no de ejercer la dialéctica) y poder avanzar en cambios que, insisto, no son capricho del mandatario sino de una urgente necesidad global. Quienes siguen pensando que la agenda de políticas públicas es única y exclusivamente petrista continúan pensando en los tres huevitos de la era de Uribe y pueden, de no salir de ese mundo uribista modelo 2002, fracasar en su intento por retomar el poder en las próximas elecciones. Todo es política.

Este gobierno, de igual forma tiene que aterrizar y entender que en este periodo de cuatro años no va a poder concretar su “reformitis” acelerada. Los frutos no los verá cristalizados Petro. Ojalá los miembros del gobierno y sus seguidores analicen lo que les dice la Mazzucato: “El problema no es el “Gobierno grande” o el “Gobierno pequeño”. El Problema es el tipo de Gobierno: qué hace y cómo lo hace” escribe en su libro Misión Económica (Taurus, 2021).

Pasar de las causas a las misiones tiene implícito persuadir para comprometer sectores más allá de la Casa de Nariño. Estamos asistiendo a un cambio de época. Petro y sus electrizados seguidores no saben cuándo va a terminar esta era, así como sus archienemigos tampoco saben cuándo comienza la nueva. Como todo es política, corresponde a los activos apoyos del gobierno y a los desconcertados y apasionados contendientes, aprender de la lectura que hacen del gobierno Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie: saben normalizar las ideas del cambio necesario que lidera el presidente.

@pedroviverost