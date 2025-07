"La manifestación más reciente de cinismo fue la de Netanyahu, que se atrevió, aduladora e hipócritamente, a postular a Trump para el Premio Nobel": Piedad Bonnett. Foto: EFE - SHAWN THEW

Vivimos una época en que no sólo no se respetan las líneas rojas de la ética, sino que las transgresiones morales se hacen públicas con descaro exhibicionista. Sucede con el odio al distinto, que ahora se declara a voz en cuello, sin el menor pudor. Lo expresó muy bien la filósofa alemana Carolin Emcke en su libro Contra el odio: “Ahora se odia abierta y descaradamente. Unas veces con una sonrisa y otras no, pero en demasiadas ocasiones sin ningún tipo de reparo”. Es lo que estamos viendo, algunos escandalizados, otros impávidos: cómo se persigue con saña a los migrantes, no solo endureciendo las legislaciones, sino con...