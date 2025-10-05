El cielo es de todos

“Avianca se convirtió en una aerolínea de bajo costo, pero conservando la apariencia de empresa de cierta exclusividad”: Piedad Bonnett. Foto: El Espectador - José Vargas

Durante la pandemia, que evidenció nuestra fragilidad como especie y nuestra parte de culpa en la aparición del virus, repetimos incansablemente que vivir esa experiencia nos haría ser mejores. Vaya utopía. Es verdad que descubrimos las ventajas de las plataformas, conquistamos el trabajo desde casa, adquirimos la costumbre del tapabocas y generalizamos el uso de tenis y ropa cómoda, pero en solidaridad y justicia nada cambió. Por el contrario, en política la situación mundial ha empeorado radicalmente, y el capitalismo rampante, que ya era desvergonzado en su avaricia, ha afinado sus estrategias voraces.

En la pospandemia el alza...