Hace muchos años que los primeros pasos de un presidente recién elegido no causaban tanta curiosidad como esta vez; en parte por las prevenciones que Gustavo Petro suscita en buena parte de los colombianos, en parte porque las expectativas de sus partidarios son muy altas y querrán saber si no van a ver otra vez a los mismos con las mismas. La verdad es que con sus primeras designaciones Petro está confirmando que es un político sagaz, inteligente y hábil. Siguiendo la lección de Boric en Chile y para apaciguar el miedo que despierta en muchos sectores, ha optado, en casi todos los casos, por figuras de gran reconocimiento nacional, privilegiando el conocimiento y la experiencia sobre los compromisos políticos. Con un plus: no se está rodeando de técnicos asépticos, como los primeros ministros de Duque, sino de progresistas con convicciones políticas claras. Y en el caso de Diana Carolina Corcho, la ministra que más resquemor está causando, hay que decir que Petro es consecuente con las promesas de reforma de la salud que hizo en campaña. Esperemos que la sensatez los acompañe.

“El mundo político es impredecible, difícil y desafiante”, dijo en reciente entrevista el conservador Juan Carlos Echeverry. Y así es. El escenario de hoy nos permite comprender —para bien y para mal— el sentido de las expresiones “animal político” y “la política es dinámica”. Como un mensaje tranquilizador, Petro habló desde el primer momento de un “gran acuerdo nacional” y procedió a dialogar con Raimundo y todo el mundo. Hasta con Uribe se sentó a hablar, haciendo que en las redes estallara el humor cuando dicen que sólo le falta seducir a Marbelle y a María Fernanda Cabal. Aplaudimos esa entrada conciliadora, pero entendemos, lejos de toda ingenuidad, que lo que con toda razón y astucia busca Petro —que siempre estuvo haciendo una oposición fuerte y sabe de su importancia— es conseguir los amplios consensos que sus reformas necesitan en el Congreso.

Entonces es bueno que miremos el reverso del tapete. Los que aducían que los posibles peligros de Petro serían contenidos por una oposición sólida deben estar temblando. Porque la tal oposición quedó en manos tan sólo de un descaecido Álvaro Uribe, que, al menos por ahora, ha hablado de “oposición responsable”. Menos responsable ha resultado el improvisado Rodolfo Hernández, que mató el tigre con 10 millones de votos y luego se asustó con el cuero. Sus seguidores, abandonados, se quedaron viendo un chispero. En cuanto a los demás… todos resultaron “conversos”, como los llamó Francisco Cajiao. ¿Ideas? ¿Convicciones? ¿Programas que se ajusten a una visión ideológica? No, eso ya pasó de moda. Ahora se va tras las migajas del poder. Como en el caso de Carlos Andrés Trujillo, el nuevo presidente del Partido Conservador, que entre cómico y patético se debatía, como gato bocarriba, frente a Yamid Amat, tratando de explicar cómo es que las ideas de su partido son perfectamente compatibles con las del Pacto Histórico. Ajá.

Esa es nuestra clase política: los de la U, los liberales que se opusieron a Petro en la campaña y hasta los conservadores, los que siempre han temido al “comunismo”, comen ahora de la mano de un Petro triunfante. ¡Porque la política es dinámica!