Lo mismo, pero distinto

La política, definida clásicamente, puede ser el arte de lograr acuerdos y consensos en las esferas de poder con el fin de organizar una sociedad; o, de manera más realista, como un mecanismo usado por casi todos los políticos como instrumento de chantaje o trueque para obtener más poder y toda clase de beneficios personales. Por esto último mucho se ha ironizado sobre ellos. Dijo Lincoln que “un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez”. Precisamente porque la política es un juego de astucias donde lo que hoy es una cosa mañana es su contraria, para el ciudadano común resulta muy interesante analizar cómo están los políticos jugando su juego en estos momentos.

Tan recalcitrantes están las posturas de los petristas, que resulta que ahora Roy Barreras, el político de raza más inteligente, sagaz y oportunista que hemos tenido en los últimos años –pues ha sabido siempre arrimarse al sol que más calienta para sacar provecho– nos parece la voz misma de la sensatez y la moderación, hasta el punto de reencaucharse con un partido nuevo sólo unos meses después de ayudarle a Petro a llegar al poder y de paso lograr la presidencia del Senado. Barreras se deslinda así arteramente del Pacto Histórico, argumentando que aunque sus apuestas son valiosas, “las formas y los detalles les preocupan”. (Con toda razón: las maneras de Petro siempre han sido lamentables, pero evidentemente no piensa corregirse). Resulta, pues que Fuerza de la Paz, el partido de Roy, dizque es la nueva cara del centro –que él ve muy desdibujado– aunque aglutine a los mismos políticos de siempre –de la U, conservadores y liberales que, apoyados por el santismo, se disponen con Roy a conseguir gobernaciones y alcaldía– mientras que el país y los medios apenas si registran la alianza entre Fajardo y Robledo, que perseveran proponiéndose como centro izquierda.

También se pregunta uno qué está urdiendo el ahora muy mansito Álvaro Uribe, que en el pasado insultaba a Petro llamándolo “sicario”, y que repentinamente salió a defenderlo cuando una persona señaló, burdamente, que es “un guerrillero en la presidencia”. Con una moderación y una gallardía que no le conocíamos, Uribe le replicó al militante de su partido que “en mi presencia no se insultará al presidente”. Finalmente, admira la coherencia del presidente Petro, que tres horas después de afirmar, tras la reunión con los dirigentes de los partidos de la coalición, que “en la democracia, la diversidad es vital y la búsqueda en medio de esa diversidad de consensos ha sido un principio del Gobierno”, sacó del ministerio de Educación a Alejandro Gaviria, un hombre experimentado y brillante, por disentir de la forma en que se está manejando la reforma de la salud. Es claro: Gaviria no es un político sino un intelectual que calcula mal y no tiene prebendas que ofrecer, mientras que César Gaviria y Dilian Francisca sí. Y en el gobierno del cambio, como en todos los anteriores, lo que funciona es el toma y daca que le permita al gobierno hacer lo que quiere.

Vamos a ver qué pasa ahora que Vargas Lleras, otra vaca sagrada del establecimiento, ha llegado a remover las cosas.