Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace unas semanas, Irene Vallejo escribió una columna que me encantó, titulada “La conjura de los pelmas”. “Pelmas” son, en español de España, esos seres inoportunos y fastidiosos, los pesados que tenemos que aguantarnos en una comida o en una reunión. Ella se refiere, específicamente, a los que hablan más de la cuenta, pontifican, “conocen mejor que nadie cualquier asunto que surja en la conversación”, y cuando alguno de sus interlocutores opina, siempre añaden: “Yo aún diría más”.

Leyéndola pensé en otra tipología, la de los “iluminados”, que en algo se parecen a los pelmas de Irene. No me refiero, por supuesto, a los miembros de una secta esotérica, sino a los que día de por medio tienen una iluminación, una epifanía, una idea grandiosa que están seguros de que a nadie se le ocurriría, sencillamente porque ellos son más lúcidos o más cultos o más inteligentes y visionarios —o todas las anteriores— que el resto de los mortales. En general, son adánicos que permanentemente están refundando el mundo. El iluminado —o iluminada, que también las hay— suele ser un personaje conocido, casi siempre un político, pero también puede ser un escritor, un periodista o ese engendro que ahora llaman influenciador, y su púlpito suele ser X, el medio más eficaz para los repentistas, aunque también usan otros medios de comunicación.

Sobra decir que requisito indispensable para ser iluminado es ser un ególatra, un narcisista consumado y un soberbio. Necesita ser admirado, pero sobre todo mirado, porque a lo que más teme es a su inexistencia. De ahí que se esfuerce permanentemente por llamar la atención y adore el escándalo, alimento del mundo de hoy, cuya característica, como analiza Beatriz Sarlo, es su fugacidad: no ha nacido cuando ya anuncia su fin. “El escándalo, al ser un torrente fuera de madre —dice Sarlo—, debe dar la impresión de que no escatima pasiones. Un escándalo moderado sería sencillamente un fracaso mediático frente a una audiencia entrenada en la contemplación de los extremos y la reiteración hiperbólica”. Precisamente porque el escándalo se olvida pronto, el iluminado puede contradecirse de manera descarada. Si ayer defendía con vehemencia y completa convicción una idea, hoy sostiene la contraria sin inmutarse, porque todas, la de ayer y la de hoy, dichas por él son verdad.

Y es que en general el iluminado no conoce la duda, y por eso no consulta a otros, ni cita, ni da créditos. Y puede hablar de cualquier cosa: política, culinaria, literatura, cine, ecologismo, moda. Y es especialista en manipular y tergiversar. Ahora bien, hay diversos estilos de iluminados, pero dos que destacan: el que hace afirmaciones simples y rotundas, que muevan las emociones, buscando el aplauso y la adoración general, y el rebuscado, que tiene una teoría para todo y encuentra símbolos hasta en el modo de andar de una cucaracha. Por supuesto, el suyo no es un espíritu sereno, como el de los místicos iluminados de las grandes religiones. No. El iluminado suele ser vehemente, belicoso, desafiante, provocador, autoritario y grosero. Prefiere la descalificación o el insulto a la argumentación.

No abundan, pero yo conozco varios. ¿Y usted?