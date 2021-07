Los temibles 2 ºC

La imagen es impactante por lo que contiene de realidad distópica: en Portland, al noroeste de los Estados Unidos, decenas de personas acostadas en camillas en “centros de enfriamiento”, refugios con aire acondicionado a donde acuden quienes no tienen cómo protegerse de las olas de calor. Y no es para menos: la semana pasada la temperatura subió a 49,6 ° C, cuando habitualmente no pasa de 35 °C. ¿Se imaginan ustedes, poniéndonos apocalípticos, que llegue un momento cuando en zonas de la Tierra se sobrepasen los 54 °C, que ha sido la temperatura más alta registrada en el planeta —en 2020, en el sur de California—, y que estos centros se saturen y cientos de personas mueran en las calles o en sus habitaciones?