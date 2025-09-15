Preocuparse por el futuro es tan antiguo como la humanidad. Hoy en día, los dos temas que generan las especulaciones más intensas son el cambio climático y la inteligencia artificial. En relación con el primero, hay tres posibles posiciones. Hay quienes sugieren que el tema no es importante, ya sea porque el clima siempre ha cambiado (como si no hubiera habido extinciones masivas como resultado) o porque es falso que el clima esté cambiando. Hay otros que ven un futuro desolado, en un planeta casi inhabitable. Y hay un tercer grupo que anticipa que el cambio tecnológico, tanto la capacidad de generar energía abundante y limpia,...