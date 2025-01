Abuso de poder

Resume e infórmame rápido

Un verdadero demócrata sabe que su prueba de fuego en el ejercicio de la actividad pública es ejercer el poder sin valerse del mismo para atropellar, enriquecerse o para montarle expedientes a críticos y opositores. El gobernante que cruce esa línea roja obra como facineroso, no como estadista.

La decisión imbécil, por decir lo menos, del acalde de Medellín de borrar el grafiti “Las cuchas tenían razón”, dizque porque afeaba la ciudad, revela un talante censurador. Lo que afeó la ciudad fue la toma criminal de la comuna 13 y las desapariciones en La Escombrera, de lo cual nunca se ha dolido el alcalde Gutiérrez. Lo que dejó claro el mandatario es que en su terruño está prohibido hablar mal o siquiera incomodar a Álvaro Uribe Vélez. Qué pésimo mensaje de este burgomaestre a su región y al país entero que le pesará para siempre, sobre todo si otra vez llega a lanzarse a la Presidencia, porque entonces los colombianos tendremos mejores elementos de juicio para no votar por este intolerante. Si en el mural no se hubiere mencionado a “las cuchas” sino que, por ejemplo, se hubiere escrito “Votemos por el que diga el cucho Uribe”, Gutiérrez no lo habría borrado sino multiplicado.

Pero como los uribistas se parecen a los petristas, también por ese lado hay manifestaciones abusivas, que no se limitan a feriar cartas de nacionalización a sus amigos extranjeros, hoy avezados contratistas del Estado. En mi columna anterior di cabida a las sentidas quejas de los usuarios de los servicios del Archivo General de la Nación (AGN) que irritaron al director de esa entidad, Francisco Javier Flórez Bolívar, un altanero servidor que no solo no soporta la opinión contraria, sino que, al parecer, anda entregado a la labor de hacer inteligencia a sus críticos para veladamente amenazarlos. En efecto, la respuesta de Flórez no desvirtuó los cargos sobre la ineficiencia del AGN de la que él es responsable y de la que se duelen investigadores, historiadores y público en general, en las cuales me ratifico y profundizaré próximamente; en cambio, sí hizo afirmaciones mentirosas como la de que el suscrito se ha opuesto a la apertura de archivos del DAS. Falso. Jamás me he opuesto a que se abran los archivos, entre otras cosas porque nada temo como ladinamente lo sugiere Flórez, pues en los gobiernos de Uribe, Duque y ahora el de Petro han esculcado mi vida pública y privada y todos han fracasado en su empeño de enlodarme y judicializarme. Cosa distinta es que comparta la preocupación de muchos colombianos de que el M-19 pretenda descubrir todos los archivos públicos para detectar cómo fueron perseguidos legítimamente por el Estado cuando eran insurgentes, pero, eso sí, sin que ellos abran sus archivos secretos en los que, para citar solo un caso, deben aparecer sus relaciones con el narcotráfico y su injerencia en la toma asesina del Palacio de Justicia. Y es también preocupante que el extinto M-19, ahora dueño de todos los secretos estatales, pueda acceder a ellos sin ningún control, de manera que hasta puedan alterarlos sobre todo en campaña electoral. Como Procuraduría y Contraloría son brazos extendidos del petrismo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, debe ocuparse de esta amenaza porque la carta de Flórez no deja duda de que están abusando del poder hasta para hacer inteligencia, como se desprende del primer párrafo de su respuesta a mi columna en el que confiesa estar enterado de actuaciones profesionales del suscrito.

Adicionalmente, el abuso se ha enseñoreado en organismos de control, como la Contraloría General de la República, que suele sacar pecho anunciando que ha recuperado dineros o ganado pleitos en contra del Estado, sin ser ello cierto. Allá también se ha sabido de contralores que, por razones personales y rencillas del folclor, han montado ruidosos procesos fiscales en contra de personas probas que con el tiempo se han ido pulverizando en los estrados judiciales internacionales y nacionales. Habrá tiempo de volver sobre este tema que, por ahora, dejo ahí por razones de espacio.

Al paso que va el supuesto régimen del cambio, está muy cerca de que la historia lo reconozca como “gobierno de delincuentes”.

Adenda. El tenebroso comunicado del ELN confirma que con ellos nunca ha sido posible dialogar ni hacer la paz.