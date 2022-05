Capaces de todo

Era inevitable que esta campaña suscitara episodios intimidantes contra uno de los candidatos más opcionados, porque aquí tenemos aprendido que cuando se agotan los argumentos de la escasa dialéctica el paso siguiente es el aniquilamiento moral y si este tampoco funciona entonces no queda de otra que el exterminio físico. La ultraderecha ya lo hizo el 9 de abril de 1948, cuando acribillaron a plena luz del día a Gaitán, disparos con los que le cambiaron el rumbo al país porque, abatido el caudillo y dividido el liberalismo, se hicieron presidentes Ospina Pérez y Laureano Gómez, dictadores civiles que gobernaron a sangre y fuego y sin Congreso, como después lo hizo Gustavo Rojas Pinilla, tirano militar.

Digo lo anterior no por el remedo de entierro de Fico, que el Centro Democrático (CD) ha desfigurado al extremo de convertirlo en amenaza, lo cual no es más que una estrategia mediática para que termine de pasar inadvertida la denuncia de Petro de que se está fraguando un atentado en su contra. Algunos insensatos del CD han puesto en duda esa denuncia, lo cual es un desafío y una torpeza, porque aquí sí matan. De Luis Carlos Galán se recuerda que antes de su magnicidio se supo que el narcotraficante Pablo Escobar estuvo a punto de matarlo en una visita que hiciera a Medellín antes del crimen.

El incompetente y perfumado director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, no da tranquilidad, porque en una rueda de prensa salió más asustado que convencido a repetir que había recibido la información del atentado, pero no se atrevió a identificar cuáles medidas adoptará el Gobierno, salvo la obviedad de incrementar escoltas o carros blindados. Si la conjura fuese contra Fico, muy seguramente Fiscalía y Policía habrían montado una de sus ruidosas alianzas para encarcelar inocentes y cobrar el “triunfo” de haber desbaratado el complot, que nadie en el CD pondría en duda.

Ojalá no nos ocurra la tragedia de que asesinen a uno de los candidatos. Si eso sucede y el sacrificado fuese Petro, no habría un Bogotazo sino una revolución. Si la cordura no alerta a quienes estuvieren detrás de esta aventura criminal para desistir de esos propósitos, que al menos tengan presente que si desatan esa orgía sangrienta lo que aquí se armaría no lo pararía nadie.

Es la consecuencia de una campaña presidencial despojada de ideas pero rica en insultos y advertencias. En eso Fico va ganando, porque así como es de liviano para refutar planteamientos ajenos, es provocador en el dicterio y en la sindicación, como lo dejó patentado esta semana cuando dijo que en otra campaña conversaban con bandidos y procedían como bandidos. Un cuatrienio suyo estaría marcado por la diatriba diaria y la descalificación de los argumentos con el Código Penal en las manos, pues al uribismo le gusta gobernar con penalistas.

Duque y el general Vargas muy generosos aumentan salarios a los policías, mientras que Fico le propone al empresariado que lo respalda la creación de un “bono de gratitud económica” para los trabajadores. Mensajes subliminales y populistas propios de regímenes decadentes en pleno período electoral que buscan favorecer a Fico y su cohorte.

El estilo del partido de gobierno siempre es irresponsable y explosivo, igual al de Fico. Sus faltas las excusan atropellando, como lo hizo un melancólico grupo de exfuncionarios de Uribe con un cómplice y deplorable comunicado en el que ratificaron su vocación de ultrajadores de la justicia. Por eso ahora Duque, ante las graves acusaciones que le hiciera Aida Merlano de que los Gerlein le metieron ilegalmente $6.000 millones, sale desesperado a descalificarla casi a gritos y a sostener la monstruosa mentira de que su “campaña fue manejada de manera transparente”, y de testigo invoca solo a su protegido Luigi Echeverry, pues a las volandas logró extraditar a alias Otoniel justo antes de su entrevista en el Canal Caracol. ¿Dónde quedaron la Caya Daza o el Ñeñe Hernández? Para solo mencionar dos lunarcitos. Cuando Duque no sea inquilino de la Casa de Nari, tendrá que ser investigado por la Fiscalía y no por la Comisión de Acusaciones, y ya veremos si Barbosa les sigue funcionando cuando Duque sea exsubpresidente.

Adenda. El Congreso debe aprobar el proyecto de ley en curso que incorpora como legislación permanente el Decreto 806/20 que hizo posible la justicia virtual. El país judicial no entendería el atraso de regresar a la presencialidad a ultranza.

