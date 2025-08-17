No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Notas de buhardilla

Democracia escoltada

Ramiro Bejarano Guzmán
Ramiro Bejarano Guzmán
17 de agosto de 2025 - 05:06 a. m.

Por cuenta del cubrimiento mediático del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, oímos muchas declaraciones incoherentes cuando no ridículas. Horas de transmisión por radio y televisión expusieron a la dirigencia política para que desfilaran por el Capitolio y se detuvieran ante los micrófonos para reclamar que teníamos que unirnos, apaciguar los insultos y bajar los decibeles a los discursos y otras manifestaciones semejantes. Bien intencionados, pero la cosa no es por ahí.

Hay que hablar claro: el asesinato de Miguel Uribe no fue fruto del azar ni de una rabieta de alguien, como para suponer que suprimiendo los improperios y los...

Ramiro Bejarano Guzmán

Por Ramiro Bejarano Guzmán

Conoce más

Temas recomendados:

Miguel Uribe Turbay

Violencia en Colombia

Política

Elecciones en Colombia

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar