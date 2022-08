Domingo distinto

Arrancó Petro con un gabinete que ha gustado y ofrece confianza, salvo un par de ministros que deben despejar las sombras que sobre ellos pesan.

El discurso de posesión fue razonable, aunque resulta evidente que Petro prefiere no rememorar su militancia guerrillera en el M-19, lo que no deja de ser paradójico en un mandatario que se inicia promoviendo la paz total. Si alguien tiene autoridad para convencer a los insurgentes de la inutilidad de la lucha armada es Petro. Más que el primer presidente de izquierda, él es el único amnistiado de un movimiento rebelde que llega al poder pacíficamente. El presidente prefirió que ese pasado se expresara en símbolos, como la orden para que se trajera a la ceremonia la espada de Bolívar, la cual enterró para siempre la idiotez y arbitrariedad de quien salió con su cuadrilla merecidamente abucheado por el pueblo; o el gesto conmovedor de que le impusiera la banda tricolor la hija del comandante Carlos Pizarro, cuyas emocionadas lágrimas muchos sentimos como propias.

Lo más impresionante del domingo ha pasado casi inadvertido. La posesión en una Plaza de Bolívar llena de seguidores recordó los días aciagos en los que Petro movilizó a miles para que protestaran durante tres días en ese mismo lugar por la injusta destitución que le impusiera el troglodita de Alejandro Ordóñez. Pero esto también puede ser el anuncio de que a su manera se propone implantar lo más parecido a una democracia plebiscitaria. Si cuando surjan las dificultades con el Congreso, con las cortes o en cualquier escenario a Petro le da por llamar a sus fieles partidarios para que con su presencia multitudinaria en las calles lo respalden y aclamen al mismo tiempo que intimidan a quienes se opongan, no habrá duda de que sucumbió a la peligrosa democracia plebiscitaria.

Tiene que andar Petro con pies de plomo en muchas de sus iniciativas, como la relacionada con la lucha de las drogas. En Colombia son capaces de perdonarle a un gobernante todos sus errores y hasta sus indelicadezas, menos la audacia de pelearse con el Gobierno americano. Andar ese camino espinoso puede terminar generando tensiones insalvables, si además en la mitad de las discusiones sale a flote la idea inacabada de decirle no a la extradición de mafiosos criollos. Así en ciertas ocasiones algunos gobiernos la hayan aprovechado para silenciar bandidos, la extradición sí le ha servido a este país en el que el sistema penitenciario nunca resocializa y en cambio habilita para reincidir. El problema no se soluciona acabando con este mecanismo necesario, sino pactando mejores y más eficaces instrumentos de cooperación judicial, de manera que nuestra justicia no pierda la oportunidad de oír a un extraditado.

Soltó Petro una afirmación que los invitados internacionales debieron recibir con asombro. Anunció que los organismos de inteligencia no se dedicarían durante su mandato a espiar a los opositores, la prensa ni el poder judicial. Más claro no canta un gallo. Fue una gran promesa que debe materializarse pronto, designando al sucesor del temido almirante (r) Rodolfo Amaya en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Uribe tuvo que cerrar el DAS porque lo convirtió en un odioso y criminal instrumento de persecución política. Dos de sus directores terminaron condenados y sus cuatrienios sacudidos para siempre. El Gobierno que acaba de terminar incurrió en la imperdonable ligereza de entregarle al presidente eterno el control de la fuerza pública y el de la DNI, quien no lo disimuló cuando dio muestras de estar convenientemente informado inclusive sobre lo más reservado. Ese estado de cosas inconstitucionales hay que desterrarlo.

¿Quién será el nuevo director de la DNI? En el único nombramiento que no puede equivocarse el nuevo mandatario es en este. Haría bien Petro en designar a alguien neutral alejado de los avatares políticos, incluido su movimiento, porque de lo contrario puede marchitarse su ofrecimiento garantista de que la inteligencia se despoje de la tentación política para que solo sea utilizada en combatir la corrupción. Seguramente ocurrirá lo contrario, como ya lo vaticinan algunos medios, porque está visto que Petro hace caso omiso a la opinión ajena.

Adenda No 1. ¿Quién va a ser el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica?

Adenda No 2. ¿Un contralor cercano al exgobernador Abadía, al excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra y además ficha del nuevo Gobierno? Un cambiazo.

