El palomazo

El procedimiento del Centro Democrático para designar a Paloma Valencia como su candidata presidencial no pudo haber sido más tortuoso e irregular. Primero admitieron como precandidato a un señor por el simple hecho de ser el padre de otro precandidato asesinado, a quien luego sacaron a sombrerazos sin permitirle defenderse, porque le censuraron sus conversaciones con otro precandidato camuflado de patriota. Y finalizaron dizque creyéndole a una encuesta en la que el 64 % de los consultados contestaron “No sabe/No responde”.

Ni siquiera la precandidata María Fernanda Cabal quedó contenta, porque ahora que perdió sí le parece que las encuestas son tramposas. Seguramente no habría dicho lo mismo si ella hubiese sido la escogida. Eso responde a un doble rasero frente a todo, como con los reparos de antaño a los subsidios oficiales, que eran malos favoreciendo personas de bajos recursos, pero muy convenientes cuando alcanzan para jóvenes emprendedores del campo estrato seis.

El balance no puede ser más sombrío. Nadie quedó contento en el Centro Democrático con esa decisión, unos porque saben que Paloma no tiene aún la fuerza suficiente para ser mandataria, y otros porque temen que esta sea una jugada a tres bandas del dueño de esa colectividad, Álvaro Uribe, para al final de cuentas, cuando las encuestas les estén indicando que lo de Valencia está crudo, hacerla a un lado o promoverla como vicepresidente para adherir a otro candidato, haya o no participado de la consulta que está por realizarse.

El entorno íntimo de la ahora candidata del Centro Democrático —empezando por Juan Carlos Pastrana Arango, su cuñadísimo y protector— debe de estar acariciando su regreso al poder que han detentado por décadas con sus familias, pero eso tampoco les alcanza para ganar. Por el contrario, es un factor que a la hora de la verdad no les favorece. El tiempo lo comprobará muy pronto, sobre todo cuando se recuerde que fue Paloma la que sostuvo que su abuelo, Guillermo León Valencia, consiguió la paz: precisamente el mandatario en cuyo período nacieron las FARC y el ELN.

El punto álgido es: ¿cuál será el destino de esa militancia uribista cuando Paloma tenga que declinar su aspiración? Allí seguramente tomaría sentido la aseveración de Uribe de que hay que aquerenciar inclusive a Fajardo, porque calcula que tiene posibilidades reales de ganar. Como el lema es derrotar a la izquierda, para eso es necesario no participar de ninguna consulta sino seguir sometidos a los sondeos que permitan cambiar fácilmente de candidatos, según como vayan las aguas siempre turbulentas de la política.

Me resisto a creer que el uribismo haga incurrir a Fajardo en el imborrable yerro de sucumbir y hacerlo resbalar con la cáscara de uribizarse, porque ese sería un salto al abismo de su carrera política. Seguramente en las toldas del uribismo no lo ven con malos ojos y de pronto hasta confían en sus ancestros y costumbres arrieras.

Habrá quienes discrepen de estas o similares cábalas, pero, en todo caso, no podrán desconocer que lo que quedó demostrado con la designación de la bisnieta del otrora célebre pero olvidado y forzado versificador, el maestro Guillermo Valencia —el de “Palemón el estilita” y el de los “Dos Lánguidos Camellos”—, como aspirante de la derecha a la presidencia de Colombia, es que en el Centro Democrático la única voz que se oye, orienta y decide es la de Álvaro Uribe Vélez. En efecto, él solito, además de que ejerce como infalible jefe único de su decadente partido de ultraderecha, también encuesta, decide y, como si fuera poco, dispensa los avales para los obsecuentes parlamentarios que ya están prestos a lo que sea y lo que les mande su patrón.

Ya veremos en cuál tolda aterriza el grueso del uribismo para asegurar la supervivencia política pues, por ahora, pareciera que eligieron a una candidata que no sería raro que hubiere preacordado convertirse en la fórmula vicepresidencial del impresentable de Abelardo.

Adenda. Desolador y preocupante el diagnóstico del general Cardozo, comandante del Ejército, según el cual la guerrilla no solo es rica, sino que está modernizada y tecnificada. ¿Y la fuerza pública?