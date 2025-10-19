Elecciones tortuosas

Resume e infórmame rápido

El fantasma del fraude en las urnas siempre asusta. Desde los tiempos del general Reyes y de Misael Pastrana, dos godazos mal elegidos. Además, en el caso de Pastrana, su cuestionada elección causó el surgimiento del grupo guerrillero M-19.

A quien no conozca el almendrón probablemente crea que después de tantas elecciones turbias tendríamos aprendido realizarlas en paz y con todas las garantías. Y no faltará el incauto que le parezca que contamos con el mejor sistema electoral del planeta porque tenemos casi un centenar de candidatos a la presidencia, en su mayoría un batallón de lagartos o guaqueros de la democracia, interesados en figurar, recaudar dineros oficiales o hacerse elegir luego como congresistas, o las tres cosas al mismo tiempo.

A eso se suma la trapacería de quienes pretenden inscribirse recogiendo firmas, cuando detrás suyo tienen partidos políticos, así sean colectividades de garaje. Aquí nos han dicho que la recolección de firmas para aspirar a un cargo de elección popular es el escenario para que los sin-partido cuenten con un mecanismo seguro que les permita participar en las contiendas electorales. Ese remedio resultó peor que la enfermedad, pues en la hora actual hay precandidatos de la ultraderecha aliados con directores de partidos heredados, que hacen gran algarabía cada vez que reciben las firmas que apoyan sus precandidaturas, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el gran actor de la política activa, el presidente Petro, hayan advertido el descarado ardid con el que se viene utilizando este procedimiento. Candidatos por firmas, pero apoyados por partidos con personería.

Ahora asistimos a un espectáculo deplorable y peligroso. La consulta fijada para el 26 de octubre, con la que la izquierda extrema viene amenazando que arrasará, patina por las decisiones del CNE, la renuncia de Daniel Quintero y la amenazante intervención en política del Gobierno desde la oficina presidencial para abajo, sin ninguna excepción. Y todo eso con dineros públicos.

Es difícil explicar, sin enredarse, que todo este callejón espinoso se suscita porque el Pacto Histórico, el movimiento que logró elegir a Petro, pretende consolidarse como partido político auspiciado desde el Gobierno, pero no ha coronado esa aspiración porque sucesivas providencias judiciales se lo han impedido ante el hecho irrefutable de que no han cumplido todos los requisitos de ley.

En efecto, el CNE decidió, no sin razón, que como el Pacto Histórico todavía no es partido reconocido, su logo no puede imprimirse en el tarjetón de la consulta del próximo 26 de octubre, que en últimas no es la selección entre miembros de una misma colectividad, sino de tres partidos distintos, cada uno con su propia personería.

Y en ese alud de incisos y parágrafos, el controvertido Daniel Quintero renuncia a la consulta, tal vez porque advierte que no ganará o porque teme no poder participar después en los comicios del Frente Amplio.

Conclusión, la tal consulta del 26 de octubre —por cierto, bastante costosa para el Estado— será entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, ambos petristas, pero de partidos diferentes. Al parecer ninguno de los dos tiene intenciones de intervenir en la siguiente consulta del Frente Amplio, que fue el florero de Llorente para que Quintero, con más oportunismo que argumentos, renunciara a hacer parte del escrutinio del próximo domingo, no obstante que desde el día uno tenía que saber en qué se estaba metiendo y con cuáles riesgos.

Semejante galimatías afecta las elecciones, más aún cuando Petro ha convertido la Casa de Nariño en un directorio político, sin que ello importe al procurador. A Eljach le preocupan las señales de algunos ministros a quienes investiga por intervenir en política, pero no se atreve a denunciar al mandatario que rompió todas las reglas de imparcialidad electoral.

Adenda No 1. Bienvenida la contundente investigación de la periodista Diana Salinas El laberinto del parqueadero Padilla sobre el monstruo del paramilitarismo. Este libro, que en pocos días ya va en su segunda edición, es de obligada lectura, porque como lo dijo su autora en el emotivo y conmovedor lanzamiento del mismo: “Si no llega la justicia, que al menos llegue la verdad”.

Adenda No 2. Paz en la tumba del profesor, historiador y amigo Benjamín Ardila Duarte.