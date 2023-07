España vibrante

Aunque es probable que Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del gobierno de su país, termine concretando acuerdos con otros partidos de izquierda o independentistas para continuar gobernando, nadie sabe qué pasará en España luego de estas reñidas elecciones que ganó a medias el conservador Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular (PP), y en las que resultaron perdedoras, como aquí, las encuestas.

Salvo una encuestadora oficial que daba ganador al PSOE, las demás firmas privadas señalaban como vencedor a Feijóo –como llaman a Núñez–, un gallego que se hizo visible nacionalmente como presidente de la comunidad de Galicia. Toda España creía que el PP arrasaría, al extremo de que no necesitaría hacer coalición con Vox, un partido de ultraderecha que quisiera volver a la España totalitaria, al que tampoco le fue bien en las elecciones. Inclusive el propio Sánchez sucumbió a esa ola, porque en la última semana de campaña acuñó la expresión la “remontada” para invitar a sus seguidores a impedir la que parecía inminente victoria de la derecha. Era previsible que ese ambiente creciera, porque el PP venía de triunfar en las recientes elecciones municipales y autonómicas.

Llegado el día de las elecciones –que transcurren sin esa corrupta algarabía nuestra–, como era de esperarse, los españoles estaban pendientes de las noticias y de los analistas, que allá también posan de sabios. La parte inicial de la transmisión estuvo dedicada a comentar unos sondeos preliminares que pronosticaban que Feijóo obtendría entre 145 y 150 diputados, muy cercano de los 176 que legalmente requiere para formar gobierno. Con esos vaticinios los comentaristas concluían que ya Feijóo era el próximo presidente del gobierno que formarían PP y Vox. Pero ¡oh sorpresa!, cuando se conocieron los primeros datos del escrutinio y rápidamente se vio que el PP no ganaría de forma aplastante y que en ese escenario tibio el odiado Sánchez resucitaría, fue tragicómica la voltereta de quienes unos minutos antes aseguraban que había ganado la opción conservadora.

Claro que el papel de la prensa española y, en particular, de las periodistas ha sido estelar, como lo confirmó la reportera que desnudó a Feijóo como mentiroso cuando en una entrevista le demostró que no decía la verdad frente al tema pensional. Terminado el reportaje Feijóo reconoció ser inexacto, pero no mentiroso. Este artificio le costó sangre al PP, colectividad en la que ya se sienten vientos de división, agitados por la fogosa e inteligente presidenta de la comunidad de Madrid, también del PP, una señora dueña de una lengua de fuego a la que sus compatriotas la ven como futura mandataria.

Los españoles y, en particular, los seguidores del PP no han aterrizado sobre lo que les pasó el domingo anterior. Sus primeras aproximaciones muestran desconcierto, porque reclaman el derecho de que su candidato sea presidente del gobierno porque ganó las elecciones, planteamiento política y jurídicamente errado. En efecto, España es un sistema parlamentario no presidencialista, por lo que las elecciones no las ganan o pierden los jefes, sino los partidos. Esa diferencia le ha permitido inclusive al PP apoderarse de las presidencias de varias comunidades autonómicas en las que, no obstante haber perdido las elecciones, han gobernado gracias a las alianzas con otros grupos políticos. Si eso ha sido así en las provincias, no se ofrece coherente que en el plano nacional la solución sea diferente, porque si bien el PP venció en las elecciones, no ha ganado aún el derecho a gobernar, pues su sistema político está diseñado de otra manera.

Por eso resulta ridículo que el decadente club de expresidentes latinoamericanos de orientación fascistoide –entre los cuales, por supuesto, no podían faltar Uribe, Duque y Pastrana– haya expedido un comunicado apoyando a Feijóo y reclamando para él la presidencia del gobierno español porque ganó sin advertir el significado de ese triunfo en un régimen parlamentario.

Lo de España apenas comienza, falta ver que hará el Rey Felipe VI, a quien probablemente no le hará gracia que gobierne el PP, pues su padre Juan Carlos ya amenazó con que si eso sucede pondría fin al exilio en Abu Dabi y regresaría a España, donde obviamente estorbaría inclusive a su familia. Ya veremos qué rumbo toma el país cuya suerte y destino jamás serán indiferentes en estas tierras.

Adenda: se empieza a filtrar un gigantesco e inmoral cabildeo en las altas cortes para que se seleccione y revise la tutela interpuesta contra la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del excontralor Carlos Hernán Rodríguez.

notasdebuhardilla@hotmail.com