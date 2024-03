Inteligencia poquita

Avanza dando palos de ciego este gobierno, porque sus nombramientos no convencen. Nada que llega la tan necesitada crisis ministerial y se sigue desgranando la mazorca. Hay ministros que ya están caídos, pero nadie parece haberse dado por enterado en el siempre desordenado mundo de la Casa de Nariño.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, que sacaba pecho como funcionario estrella, de repente cayó en desgracia sin que se sepa exactamente la razón, nada más ni nada menos que con la arrogante ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, quien se ha venido perfilando como una agresiva servidora pública experta en dicterios. Luego de que la pareja Vega-Mojica parecía una alianza indestructible y firme, hoy son perros y gatos sacándose los cueros al sol.

Pero la cosa se pone bastante difícil cuando se trata de designar al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), función que el presidente Petro ha insistido en que la desempeñe uno de los suyos, hablo de los ex M-19, lo cual no es un detalle tranquilizador. Desde el inicio, el Gobierno ha dado señales de que hay territorios rojos que no está dispuesto a ceder, como este tan delicado de la inteligencia estatal.

En efecto, primero se designó a Manuel Alberto Casanova Guzmán, un exmiembro del M-19 que desde el 18 de agosto de 2022 dirige los destinos de la inteligencia, en un país donde ha pasado de todo, sin que se sepa cuál ha sido su aporte a la tranquilidad y seguridad de la Nación. A veces el presidente Petro da la sensación de que lo alimentan de viejos archivos de inteligencia, porque sale disparando dardos de odios y rencillas que se suponían olvidados.

Mientras tanto, no falta quien en el Gobierno denuncie que siente que está siendo perseguido por la Fiscalía, lo que en estos tiempos no parece inverosímil, pero sin que el organismo de inteligencia se muestre impresionado porque en sus narices a los suyos les estén haciendo seguimientos. Algo semejante denunció la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien ha advertido que está siendo objeto de movimientos extraños que la DNI no detectó.

Pero de la noche a la mañana se anuncia que un hombre tan poderoso como Carlos Ramón González, el que hasta hace poco decidía quién hablaba o no con Petro, dejará de hacer parte de la nómina palaciega porque lo mandan a que recoja las velas que debió dejar medio prendidas Casanova en la DNI. Y de nuevo Petro decide que su alfil en inteligencia sea otra vez un ex M-19, González, quien a pesar de haber aventurado en los sofisticados escenarios de los negocios lo siguen considerando una ficha imprescindible a la hora del recaudo de la inteligencia que todo gobierno debe procurar para facilitar la tarea de administrar la cosa pública y prevenir el crimen que no deja de acechar.

¿Le habrá servido al Gobierno entregarle al M-19 tan sensible puesto? No. Por el contrario, andan cobrándole un golpe blando por una oposición que no es coherente, firme ni ilustrada. Mientras el Gobierno cree que lo están tumbando con cada crítica, los tenienticos decadentes del uribismo alborotan cada mañana el país con el estiércol de sus insultos.

Ahora solo falta que se aproxime la DNI a la casa presidencial a través de la creación de esa anhelada central de inteligencia, el peligroso esperpento que acarició Pedro Juan Moreno. De ser así, asistiremos a grandes escándalos y dificultades, esas sí muy graves que podrían amenazar la estabilidad del régimen.

Sería una paradoja que el Gobierno del cambio terminara atrapado en las infamias heredadas de la seguridad democrática. No sería raro. Al fin y al cabo, se diferencian muy poco.

Adenda No 1. Gobernando, Uribe expresó molestia cuando desde esta columna me referí a su trato con Mancuso. Entonces negó cualquier relación. Veinte años más tarde, el expresidente revela que su desconocido le ofreció apoyar su campaña pero que no aceptó. ¡Para verdades el tiempo!

Adenda No 2. El Woodrow Wilson Center, centro de pensamiento americano, lanzó el “Centro Iván Duque para la Prosperidad y la Libertad” edificado sobre los escombros tenebrosos de la Fiscalía podrida que, con Barbosa y su banda criminal, usó contra la libertad y los derechos humanos de sus críticos y opositores.

notasdebuhardilla@hotmail.com