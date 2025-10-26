Logo El Espectador
Notas de buhardilla

La buena mala suerte

Ramiro Bejarano Guzmán
26 de octubre de 2025 - 05:06 a. m.

Tan de malas Álvaro Uribe Vélez porque a tantos de sus cercanos les ha dado por delinquir a sus espaldas, creyendo favorecerlo, por lo que ciertamente ha padecido una larga cadena de ruidosos sucesos judiciales de los que, hasta ahora, aunque ha sufrido, también ha salido bien librado, no así sus leales y abnegados acompañantes. A ellos no los ha alumbrado la misma estrella de Uribe. Mientras sus allegados terminan condenados por ejecutar delitos que ellos suponen contribuyen a la causa de Uribe, este coincidencialmente resulta reelegido y ejerciendo el inmenso poder que ostenta desde que fue elegido gobernador en 1994.

Un caso...

