La caída de Roy

Tumbaron a Roy Barreras del Senado con una sentencia del Consejo de Estado y, por primera vez en la historia, el decapitado sale en hombros. El defenestrado presidente del Senado se había ganado el aprecio y consideración entre la mayoría de sus colegas, porque indudablemente es hombre hábil, simpático y que sabe hacer su tarea, con la sola excepción de sus compañeros de bancada del Pacto Histórico.

En efecto, debe ser una coincidencia que se haya proferido esta sentencia que no acaba de convencer, justo cuando varios senadores del Pacto Histórico andaban pidiendo públicamente que Roy debería hacerse a un lado. Mejor dicho, al Gobierno este fallo le cayó como anillo al dedo.

A juzgar por la multitud de detalles que están a la vista de todos, había más de uno bastante incómodo con Roy en el Pacto Histórico y, por supuesto, en el gobierno. Tener que contar siempre con un parlamentario dueño de sí mismo, que no marcha al ritmo del petrismo hirsuto, y depender de él para asegurar mayorías en el Congreso e impulsar los proyectos clave, no deja de ser un fastidio para quienes tienen que deambular en los pasillos del Congreso llevando y trayendo las razones de la Casa de Nariño. Deberle semejante favor a alguien que en público ha sido capaz de mostrar sus discrepancias con el presidente, no es cosa que alegre al cada vez más cerrado círculo oficial.

Se le alinearon los astros al Gobierno. Primero, con el sacudón en el gabinete prescindieron de los ministros que consideraban ajenos al entorno petrista para reemplazarlos por personal de sus propias tropas. Y ahora sale intempestivamente Barreras del Congreso, donde tampoco era monedita de oro para el petrismo, no por la enfermedad que lo ha sacudido sino por un tecnicismo legal que confirma la inconsistencia de la legislación electoral. ¡Moñona!

A Roy le han cobrado que no renunció a la curul de senador después de que fue expulsado del Partido de la U y que, a pesar de eso, se candidatizó y repitió senaturía en nombre de otro partido, y que todo eso es doble militancia.

Doctores tiene la santa madre iglesia, como dice el dicho, pero lo cierto es que esta tesis con la que sacaron a Roy tiene demasiadas fisuras, empezando por la de que no parece interpretar el sentido común. La doble militancia se configura cuando alguien pertenece simultáneamente a dos colectividades, lo cual no puede suceder cuando un parlamentario es echado de un partido y se afilia a otro. La aritmética indica que allí no hay sino un partido.

Adicionalmente, tampoco se ve claro que sancionen por doble militancia a un parlamentario que, habiendo sido expulsado de un partido por cualquier causa, no renuncia al mismo. Se ve confuso que alguien renuncie a algo que ya no tiene, como es el caso del parlamentario que después de botado se presenta a formalizar su retiro. ¿A qué puede renunciar el que ya está afuera? Difícil lógica.

Pero dejando de lado esas inquietudes concebidas por quien no es experto en esa disciplina obtusa del derecho electoral, hay otra muy poderosa y es la de que, leída y releída, en la normatividad vigente no hay una sola disposición legal que establezca que cuando un parlamentario es echado de su partido debe renunciar porque, si no lo hace y se vincula a otra colectividad, incurre en doble militancia. Eso no existe en el firmamento jurídico, pero sí en el fallo del Consejo de Estado que todo lo puede.

Por supuesto que no cuestiono la transparencia del fallo contra Roy, porque además conozco de la sapiencia y pulcritud del ponente y de sus colegas, pero por lo menos hay que dejar dicho que es una paradoja que precisamente la legislación electoral preparada por los expertos congresistas quienes viven de ese oficio, sea un estatuto inacabado que propicia dudas insalvables e injusticias que pueden amenazar el Estado de Derecho. En casa de herrero cuchillo de palo.

Adenda. Mala señal la del expresidente de la organización de los militares en retiro, John Marulanda, sugiriendo un golpe de Estado, así después hubiese tratado de aclarar su atrevimiento pero sin retractarse. Que no se crean los guerreristas que añoran las soluciones antidemocráticas que con asonadas en la plaza de Bolívar nos van a militarizar el país.

notasdebuhardilla@hotmail.com