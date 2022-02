Palabra de Dios

El país político se alborotó por una noticia que confirma que seguimos siendo parroquiales y pueblerinos, como también que ninguno de los precandidatos le atribuye importancia al mandato constitucional de que Colombia es un Estado laico.

Ante la visita de Petro al papa Francisco, todos los demás precandidatos salieron a ofrecer declaraciones más bien tibias sin dar señales de haber comprendido el gesto politizado de meter en la campaña electoral al jefe de una de las tantas religiones reconocidas en el país.

Uno a uno, los precandidatos se dieron a la tarea de referirse al encuentro de Petro con Francisco, sin decir nada importante. Por ejemplo, el locuaz David Barguil se fue casi de bruces alegando que el único candidato que se ha reunido dos veces con el pontífice de los católicos ha sido él, como si eso fuese determinante en estos tiempos. Fajardo, desde el atrio de la basílica del Milagroso en Buga, tampoco dijo algo para recordar sobre esa entrevista. El patán de Rodolfo Hernández presuroso pidió cita en el Vaticano, lo mismo que Fico y Óscar Iván. Ni siquiera Alejandro Gaviria, de quien se sabe que es declarado ateo, exigió que la campaña presidencial debe estar a salvo de influencias religiosas, porque vamos a elegir a un representante de los colombianos y no a un vicario de Cristo.

Pero la mezquindad y la ignorancia del subpresidente Iván Duque fueron superiores a todas las nimiedades que se oyeron. Muerto de la envidia porque Petro le robó vitrina con el papa, solo se le ocurrió ponderar su personal condición de católico y rogar para que el candidato del Pacto Histórico se hiciera perdonar sus pecados. El caso de Duque es patético. Hasta hoy no ha habido oportunidad de la anhelada foto con Biden y a cambio de eso le ha tocado posar con líderes perdedores como Piñera, el chileno; el caótico y tambaleante Castillo, presidente del Perú, y Lasso, el fascistoide y oligarca mandatario del Ecuador, además promotor de expedientes judiciales. El rumbo de América Latina no pasará por la mano de ninguno de estos tres personajitos que ni tienen garantizado que terminarán los períodos para los cuales fueron elegidos, salvo Piñera a quien le quedan días de su desastroso mandato. Ni la visita de António Guterres, el secretario de la ONU, le salió bien a Duque, porque este fue todo menos amable con un gobierno que se empeña en mentir sosteniendo que ha contribuido a la implementación de la paz que ha bombardeado.

Detrás de ese telón de vanidades Petro se pasea en España con el presidente Sánchez, mientras aquí el uribismo recalcitrante pretende contrarrestar esas imágenes poniendo a decir obviedades a dos aguerridas e inteligentes voceras del Partido Popular español, la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dos torbellinos verbales siempre dispuestos a desatar la furia de sus argumentos contra todo aquel que no coincida con sus credos. Me resisto a creer que el elector nuestro sea tan superficial como para definir su voto dependiendo de si a alguien lo recibieron o no en La Moncloa. El 99 % de los colombianos seguramente no conocen a los políticos españoles y a lo mejor ni les importan.

Y a todas estas, no sabemos con certeza a qué fue Petro a sostener una audiencia privada con el papa Francisco que se volvió pública. Si viajó para rendirse a los pies del jefe del Vaticano y ofrecerle que de ser mandatario estará del lado de su Iglesia y que aquí nunca se aprobará el aborto, ello sería desilusionante, por decir lo menos. La experiencia de los púlpitos metidos en la cosa pública nos ha costado sangre y violencia. Lo que esperamos es que le haya reclamado a Francisco porque la Iglesia católica colombiana definitivamente no ha ejecutado su orden de expulsar de su seno a los curas pederastas y permitir que sean sancionados por la justicia. Esta semana se ha sabido, por ejemplo, que en la Arquidiócesis de Villavicencio hay 38 casos de curas pedófilos a quienes no les pasa nada, y lo mismo está ocurriendo en Medellín, Cali y en otras diócesis.

Lo único que le falta a esta tediosa campaña electoral es que ahora los precandidatos se contagien de la fiebre de la rezandería y el arribismo de buscar bendiciones afuera.

Adenda. La ultraderecha hirsuta, ignorante y arrogante en nombre del abuso de la autonomía privada, defendiendo la inconstitucional e ilegal cláusula Petro. Lo dicho: las autoridades, como si no fuera con ellas.

