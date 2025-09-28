Teatro Patria

Es diciente y preocupante que el malhadado proyecto de acto legislativo para establecer el derecho al voto a militares y policías esté respaldado por congresistas derechistas del Centro Democrático y del conservatismo. Y es tranquilizador que liberales y en general los progresistas no estén de acuerdo con este esperpento, por lo menos hasta ahora. Esas son líneas imborrables que distinguen las ideologías aun en tiempos de tanta polarización.

El argumento con el que los ponentes de esta reforma pretenden politizar a soldados y policías es un peligroso artificio. Lo que buscan es que quienes se desenvuelven en los oficios castrenses...