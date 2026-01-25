Logo El Espectador
Notas de buhardilla

Todo podrido

Ramiro Bejarano Guzmán
25 de enero de 2026 - 05:06 a. m.

Tanto el ecuatoriano Noboa como Petro son culpables de la inesperada e insólita crisis que se inventaron para crearse en sus respectivos gobiernos otro problema innecesario, como si no bastara con los que ya tenemos.

Claro que nada justifica el portazo a Colombia del presidente Noboa imponiéndonos aranceles del 30 % a nuestros productos. Es un gesto inamistoso, odioso, dictatorial y además mentiroso.

En efecto, la supuesta causa invocada por Noboa para adoptar esta decisión es la de que Colombia no atiende bien la seguridad en la frontera. Se le olvida a este aprendiz de mandatario que si de algo hay prueba es de que las FARC...

