Notas de buhardilla

¿Y si nos invaden?

07 de diciembre de 2025 - 05:06 a. m.

Mientras el país anda debatiendo sobre las insulsas encuestas de Invamer divulgadas bajo la siempre sesgada interpretación del ultrauribista Martín Orozco, muy pocos parecen reconocerle importancia a la creciente advertencia de que el gobierno norteamericano se propone atacar en Colombia las fábricas del maldito polvo blanco. Desde la pérdida de Panamá en 1903, no enfrentábamos una situación más peligrosa y humillante.

El presidente Petro parece gobernar un país enemigo y no una nación independiente y libre, porque al salir en defensa de nuestra soberanía en vez de desmentir ha confirmado la grave acusación de que aquí sí hay...

