Diálogo Territorial sobre Desigualdad - Región Centro Oriente

Tras el Diálogo Territorial sobre Desigualdad – Región Orinoquía con @reimaginemos.colombia, aprendimos que las ideas que tenemos sobre las regiones en Colombia terminan generando desigualdades. La Orinoquía no es la despensa de Colombia. No es un territorio al que uno llega, coge lo quiera, y se va. No es un territorio destinado a vivir afectado por el conflicto armado. La Orinoquía puede ser otra cosa. Puede ser un territorio de agricultura campesina y de agroindustria. Puede ser un territorio para generar oportunidades, paz y reconciliación.

En este video les contamos más.

Los Diálogos Territoriales sobre Desigualdad son una vuelta por Colombia que unen voces de la academia, el gobierno, la empresa, el sector social y el arte para poner la desigualdad en el centro del debate. Publicaremos 32 columnas, una por departamento, para entender los colores que toma la desigualdad en cada rincón de Colombia.

¿Quieres hacer parte de la conversación?