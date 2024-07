Siempre James

No sé cuántas columnas hemos escrito sobre él, ni cuántas más vamos a escribir. Las que sean necesarias para resaltar a uno de los mejores jugadores que tendrá Colombia en su historia. Sí, se ha equivocado en algunas decisiones, como nos equivocamos todos permanentemente, y seguro hemos tenido que pagar las consecuencias. Sus polémicas con los equipos y sus técnicos de turno habrían podido ser evitadas, o llevadas a otros escenarios más amables, o esas apariciones en Twitch mesuradas o enfocadas de manera diferente.

Lo cierto es que su influencia en la selección no se puede discutir desde ningún punto de vista. Con la tricolor no hay reproche que valga desde que se midió esa camiseta en las juveniles. Fue protagonista en el Mundial 2010 y después brilló en 2014, siendo el goleador del evento y Puskas por el tanto espectacular contra Uruguay en el mítico Maracaná.

Ahora, cuando muchos lo daban incluso por retirado, es una de las figuras de la Copa América.

Su caso es particular y no es fácil de entender. Su condición médica es especial. Es un tema de constitución, lo han explicado varios médicos respetuosamente. James tiene inconvenientes en sus soleos. No es en una pierna, son las dos. Imagínese usted con ese dilema en el diario vivir. Que cuando camine por el andén al supermercado vaya pensando simultáneamente cómo pisa con cada pie para no lesionarse. Ahora trasládelo a la velocidad de una cancha de fútbol o a un entrenamiento intenso. Algunos dirán que se pudo haber agravado el tema con el exceso de trabajo en el gimnasio o los masajes indiscriminados. De esto no habrá nunca un consenso, lo cierto es que el paquete del 10 de la selección es así, y pocos técnicos lo han entendido. Lorenzo el que más.

Para un seleccionado nacional que no juega tantos partidos al año es más fácil mantenerlo en forma. La preparación para llegar a la competición en Bogotá y Barranquilla con la Federación fue muy buena, lo conocen demasiado y lo dejaron a punto a pesar del tiempo que llevaba sin actuar. El lío es para los clubes que necesitan que sus jugadores estén regularmente aptos para la competencia siempre. Si Rodríguez no está en un ¨team¨ donde el entrenador entienda orgánicamente lo que hay que hacer para tenerlo a disposición y que su día a día es diferente, seguirá rebotando entre escudos. Antes del inicio del torneo continental ya se había planteado una charla con Zubeldía y el entorno James, de parte de los directivos del São Paulo. Ellos quieren que el colombiano siga, y si eso era antes, pues ahora que está brillando con sus asistencias y nivel será prioridad mejorar sus condiciones y disponibilidad.

Está claro que no se puede tenerlo para todos los partidos y menos con la cantidad que se disputan en Brasil, pero con paciencia y un plan de sostenimiento físico definido y a conciencia van a poder contar mucho más con su talento.

Mi consejo es que lo sigamos disfrutando, porque cracks como él quedan pocos en el mundo, y es nuestro.

