Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La Junta para la Paz y el botín de Gaza

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
31 de enero de 2026 - 02:00 a. m.

La “Junta para la Paz” de Trump podría ser la distopía más vulgar en un mundo ya grotescamente orwelliano. Un “Board of Peace” con presidencia vitalicia, reservada para un hombre condenado en Nueva York por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Un monarca con credencial democrática que, cuando no está amenazando con invadir o borrar del mapa a algún país, se autoproclama juez supremo del planeta. La oferta viene con costo anticipado: mil millones de dólares por una silla permanente. Y para ese comité el conflicto en Gaza no aparece como telón de fondo, sino como expediente inaugural.

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Donald Trump

Estados Unidos

PremiumEE

Gaza

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.