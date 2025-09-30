Bálsamo de Fierabrás y una visa USA

“Estados Unidos ha utilizado, entre tantos otros métodos de chantaje y retaliación, la cancelación de visas”: Reinaldo Spitaletta. Foto: Hugo Andres Sierra

Vamos a empezar con un fragmento del filme Por mis pistolas, protagonizado por el genial Cantinflas, en el que el comediante atraviesa la frontera para entrar a Estados Unidos por Arizona. Va a caballo, acompañado por el burrito Fierabrás. Es toda una burla a la gringada. El guardia yanqui, que ha extraviado la llave, no puede abrir la puerta fronteriza, pero Cantinflas, con una ganzúa mexicana “para abrir fronteras”, pasa al otro lado, sin inmutarse ni siquiera ante la advertencia de “cuidado con los apaches”.

Y continuemos con un filme a la colombiana, Visa USA, de 1986, dirigido por Lisandro Duque. Todavía está...