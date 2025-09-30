Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sombrero de mago

Bálsamo de Fierabrás y una visa USA

Reinaldo Spitaletta
Reinaldo Spitaletta
30 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Estados Unidos ha utilizado, entre tantos otros métodos de chantaje y retaliación, la cancelación de visas”: Reinaldo Spitaletta.
“Estados Unidos ha utilizado, entre tantos otros métodos de chantaje y retaliación, la cancelación de visas”: Reinaldo Spitaletta.
Foto: Hugo Andres Sierra

Vamos a empezar con un fragmento del filme Por mis pistolas, protagonizado por el genial Cantinflas, en el que el comediante atraviesa la frontera para entrar a Estados Unidos por Arizona. Va a caballo, acompañado por el burrito Fierabrás. Es toda una burla a la gringada. El guardia yanqui, que ha extraviado la llave, no puede abrir la puerta fronteriza, pero Cantinflas, con una ganzúa mexicana “para abrir fronteras”, pasa al otro lado, sin inmutarse ni siquiera ante la advertencia de “cuidado con los apaches”.

Y continuemos con un filme a la colombiana, Visa USA, de 1986, dirigido por Lisandro Duque. Todavía está...

Reinaldo Spitaletta

Por Reinaldo Spitaletta

Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Estados Unidos

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.