El Mundial de Trump y compañía limitada

WASHINGTON (United States), 05/12/2025.- US President Donald Trump (L) receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Giovanni Infantino during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/WILL OLIVER Foto: EFE - WILL OLIVER

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Estaba entrando en la adolescencia cuando vi, en blanco y negro, las jugadas fabulosas de Pelé: aquella en la que, tras una genialidad inverosímil, dejó regado con un amague increíble al arquero uruguayo Mazurkiewicz. Y no fue gol. O como aquel cabezazo que parecía una bala de cañón, pero que el guardameta inglés Gordon Banks desvió para ahogar el grito de gol. Y muchas otras en las que Pelé y su corte poetizaban el fútbol, esa disciplina que un académico francés, en un arranque retórico, definió como la “inteligencia en movimiento”.

Hoy, cuando el fútbol parece haber perdido la fantasía, cuando las ganancias y otras rentabilidades, incluidas las de las apuestas, son las que gobiernan el balón, uno puede ser un sufriente, pero, ante todo, un nostálgico de aquellas jornadas gloriosas, cuando el fútbol era una mezcla de epopeya griega y líricas de poetas malditos. Puede decirse que solo un jugador como Maradona, que en un mismo partido marcó dos goles históricos, uno “divino” y otro humano, con su proeza fungió como vengador de los muchachos argentinos muertos por los ingleses y al mismo tiempo puso en la picota a los militares asesinos que los enviaron al matadero.

Este Mundial, en cambio, no produce sino arcadas. Y un desgano patético frente a lo que ocurre en una de sus sedes: Estados Unidos, que actúa como lo que es, un país imperialista, con un muñeco de copete anaranjado que se cree el dueño del mundo, con humillaciones desvergonzadas al árbitro somalí Omar Artan (el mejor de África), expulsado por sospecha de pertenecer a “grupos terroristas”; con hostigamientos a jugadores, como los de Irak. Y, como si fuera poco, las demoras premeditadas en el visado de futbolistas y aficionados.

Es la primera vez que un país atacado militarmente por el anfitrión de un Mundial, participa en suelo de su contrincante de guerra. A los futbolistas, cuerpo técnico y demás integrantes de la selección iraní, se les ha tratado como indeseables. Es como una suerte de vindicta de Trump y sus conmilitones contra una nación que les ha respondido con firmeza y obligado a tragar su agresión, junto con la de Israel.

A propósito, la sonrisita y otras recientes expresiones de simpatía de Messi hacia Trump avivaron el recuerdo de Maradona, quien, pese a todos sus líos personales, era un irreverente con el poder. Un contestatario. Alguien que no se doblegaba ni ante la FIFA, ni ante el papa, ni ante los representantes del imperialismo estadounidense. Mostrarse tan condescendiente con un tipo que acababa de asesinar con sus bombas a más de ciento cincuenta niñas en una escuela iraní constituye toda una muestra de lacayismo y pusilanimidad de un genio del balón como Messi.

Asquea, digo, una de las sedes de este Mundial. Estados Unidos tendrá un impacto económico descomunal, de 30 mil millones de dólares, según cálculos del Bank of America, patrocinador bancario oficial del torneo. Y las transnacionales, dueñas del espectáculo, incluida la FIFA, que es la multinacional más grande del orbe, obtendrán ganancias exorbitantes. Ah, y entre tanto, el Mundial también se utiliza para mimetizar el genocidio de Israel y Estados Unidos en Gaza.

Hay que recordar que este torneo se adjudicó a Estados Unidos tras haber perdido la sede de la pasada competencia, realizada en Qatar. Y la FIFA, como una forma de resarcir a la gringada, le concedió este privilegio.

Una de las retaliaciones que, ante la pérdida anterior, practicó Washington contra dirigentes del fútbol mundial fue el célebre “Fifagate”, que destapó toda la corruptela de ejecutivos europeos y latinoamericanos, acusados de lavado de dinero, sobornos, fraude, cohecho y otros delitos. Así las cosas, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que además reside en Estados Unidos, es todo un “lavapatas” de Trump y compañía.

Se dice que este será el Mundial más rentable de la historia, con ganancias astronómicas para los Estados Unidos (México y Canadá apenas son comparsas). Es toda una renta descomunal para transnacionales como Coca Cola, Visa, Doorsdash y Adidas, entre otras. Hace tiempos que la “poética” del fútbol desapareció de las canchas. Solo impera la retórica de las plusvalías, de las casas de apuestas, de los negocios colosales. Pero, igual, como decía Garrincha, los futbolistas siguen siendo los payasos.

La FIFA, que concedió a un pederasta y criminal de guerra como Trump el “Premio de la Paz” (qué lambón sin límites es Infantino), también es cómplice de genocidios, de las discriminaciones del poder gringo frente a países como Somalia, de las tropelías del régimen “trumpista” contra inmigrantes, y quiere, con el fútbol —cada vez más deslucido y mecanizado— lavarse su patética cara de delincuente internacional.

Múltiples son sus tropelías en Venezuela, Irán y Nigeria. Y de las que ha insinuado, como amenaza tangible, en México, Groenlandia y Colombia. El Mundial es sangre, dinero a montones y poco fútbol.