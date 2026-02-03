Las nuevas tentaciones de María Magdalena

En el Evangelio apócrifo de Felipe se cuenta que Jesús besó en la boca a María de Magdala, una enigmática mujer nacida a orillas del mar de Galilea, para transmitirle conocimiento espiritual, según los gnósticos. Otros, más acordes con la materia y sus propiedades, advierten que se trató de un acto erótico, que el nazareno era hombre y sentía hormigueos y deseos concupiscentes y otras ganas terrenales.

En la novela La última tentación, de Nikos Kazantzakis, en la que aparece un Jesús que en su adolescencia fabricaba cruces destinadas al martirio y muerte de criminales y falsos mesías, vuelve a surgir la pasión entre el...