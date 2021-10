“Tu carrito de Hot Dogs”

El Centro Democrático usa “la combinación todas las formas de lucha” para perpetuarse en el poder: ellos no ven contradictores sino enemigos. Todo el que critique al uribismo es víctima de matoneo por redes sociales y los que declaran contra Uribe son “misteriosamente” asesinados por sicarios, envenenados con arsénico o simplemente extraditados para asegurar su silencio (para no hablar de las fallas mecánicas en el helicóptero de Pedro Juan Moreno) o víctimas de falsos positivos judiciales.

Quieren la eternidad en el poder para aplastar todo asomo de democracia y libertad que tanto les incomoda. Lo dijo José Obdulio Gaviria en una entrevista con Darío Arizmendi:

-”Queremos gobernar 20 ó 30 años como lo hizo La Falange en España con Franco”.

La Falange española, ese partido fascista de inspiración mussoliniano que tanto gusta a la derecha en Colombia por su arquitectura de régimen totalitario. Ya no ocultan nada, ya no disimulan (o no saben disimular) su intención de atornillarse en el poder como partido único, como una falange que reúne a lo más abyecto de la política colombiana.

Y en esa desesperada (y desesperante) carrera para prolongarse en el poder, corrompieron la política y se corrompieron a sí mismos. No quiero decir que esto haya comenzado con el uribismo (la compra de votos, la intimidación, etc.) pero sí contribuyeron a su profundización: militares extraditados por narcotráfico, embajadores con laboratorios de coca en sus fincas, senadores presos por asesinato, ministros en La Picota por parapolítica, campañas financiadas por el narcotráfico, prófugos de la justicia, en fin.

El Centro Democrático pervirtió aún más lo que ya venía podrido. Por eso no hacen política, sino que se dedican a desprestigiar a sus contradictores, a levantarles calumnias y falsos testigos en las cárceles para enlodar sus nombres.

Se dice que en la posesión de Duque había más delincuentes que en las cárceles de Colombia. Desde el piloto del cartel de Sinaloa hasta narcotraficantes cercanos al gobierno. Por eso sus propuestas son populistas en el peor sentido del término: buscan la solución a los problemas que ellos mismos crearon. Y repiten la vieja fórmula del castrochavismo, del comunismo, de la dictadura del proletariado. Pero ya el país no les cree. El uribismo se hundió porque en la concentración de poder y en la estafa sistemática a los recursos del Estado, mostró su verdadero rostro: no representan ideas, programas o intereses colectivos. Solo saben dar puestos a sus cómplices o personas cuestionadas (sin preparación, sin credenciales legítimas) que contribuyen a engañar a todo un país con el cuento del peligro comunista.

Es lamentable oírles a los senadores uribistas su desprecio por los indígenas, los estudiantes, los obreros, los campesinos, en fin, su desprecio por esa Colombia que no se parece a ellos, que no se ha corrompido como ellos y que no aspira a ser como ellos.

Entonces, ahora proponen remplazar los cultivos de coca por cannabis medicinal, lo que viene la izquierda proponiendo hace más de medio siglo. Y sí, eso está bien, pero, parodiando lo que dijo hace poco el cantante puertorriqueño Residente, refiriéndose a las propuestas que buscan solo agradar a la mayoría pero que, sin embargo, no resulta suficiente:

-Quédate con tu carrito de Hot Dogs.