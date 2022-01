Cincuenta y nueve mujeres Premios Nobel, 24 en solitario

Una de las mayores desgracias del mundo virtual es la proliferación (como setas tras la lluvia) de informaciones no controladas ni contrastadas. En primer lugar, y eso ya es deplorable, por quienes las difunden. Pero tampoco por los organismos de vigilancia de las redes, que persiguen las calumnias y lo que estiman como contenidos pornográficos, pero no la desinformación.

En un safari por la sabana de la red, buscando trinos para mi edición de The Twitter’s Digest, de pronto encontré tres fake news como la copa de un pino: “Solo 18 mujeres han ganado un Premio Nobel en sus 126 años de historia, la mayoría en Literatura siendo 12, seguidas por tres en Paz y dos en Química”. Luego descubrí esta otra: “Ninguna mujer ha ganado el Nobel en Física en solitario, solo lo han compartido Marie Curie en 1903 con su esposo, Maria Goeppert-Mayer en 1963 con dos hombres y Donna Strickland en 2018 con dos hombres”, y esta otra: “Sólo dos científicas han sido galardonadas con el Premio Nobel de Fìsica”.

Afanoso como soy, me puse a investigar y descubrí que no 18, sino que 59 mujeres recibieron un Nobel hasta el 2021, incluyendo a la corajuda periodista filipina Maria Ressa, que lo obtuvo el año pasado. Y de ellas fueron 24 las que lo consiguieron en solitario: 15 (no 12) el de Literatura, seis (no tres) el de la Paz, amén de uno, el de Medicina, y dos, en efecto, el de Química. Por otra parte: aunque es cierto que ninguna ha ganado el de Física en solitario, fueron cuatro (y no tres ni dos) las galardonadas.

Desglosando el total de 59 por países da los siguientes resultados: 19 Premios a Estados Unidos; cuatro a Francia (en realidad cinco, pero dos de ellos a Maria Curie); tres a Suecia; dos por cada país a Austria, Italia, Noruega, Inglaterra, Alemania, Irlanda del Norte, Polonia, Liberia y Canadá; y uno por cada país a Chile, India, Sudáfrica, Myanmar, Guatemala, Irán, Kenia, Australia, Israel, Yemen, Pakistán, Bielorrusia, China, Irak y Filipinas. Vemos que entre ellas se encuentran dos latinoamericanas: la poeta chilena Gabriela Mistral y la pacifista guatemalteca Rigoberta Menchú. Y 19, pues, son las USAnas, tres de ascendencia extranjera: checa, alemana y francesa. 19 de 59, si Pitágoras no miente, significan un tercio del total. Los gringos pueden estar orgullosos de sus mujeres.

And last but no least: ¿de dónde habrá sacado el autor del primer trino que el Nobel tiene 126 años de historia, si se entregó la primera vez en el 1901 y la cuenta sólo da 120? ¿Y de dónde que 12+3+2=18 cuando si Pitágoras sigue sin mentir son 17? La verdad es que como fuente de información fidedigna, Twitter parece el despacho oval de la Casa Blanca hasta enero del ominoso año 2021 q.e.p.d.