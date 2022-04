Los olvidados récords del tenis (Yo soy como el picaflor)

El domingo 30.1. se coronó Nadal como ganador del Open de Australia, luego de remontar dos sets perdidos y contabilizando así 21 victorias en los cuatro Grand Slams. Proeza que viene a ser algo así como traspasar la barrera del sonido a puros golpes de raqueta. Habría que cantar con la melodía del pasodoble de Marcial Lalanda: ♫♫ Nadal, eres el más grande... ♫♫

Pero no olvidemos que este es un registro del tenis masculino. Considerando al tenis en su conjunto, el absoluto y hasta creo que insuperable récord lo detenta Martina Navátrilová con nada menos que 59 Grand Slams obtenidos en 18 individuales, 31 dobles femeninos y 10 dobles mixtos. Los grandes campeones masculinos suelen no descender a jugar dobles unisex ni mixtos. El machismo desdeña tales ¿categorías? No compartir el premio con otro macho, y mucho menos con una hembra, ¡líbrelos Dios de semejante contradiós!

Ahora bien, me permito recordar que la australiana Margaret Smith Court ganó 64 torneos de Grand Slam: 24 individuales, 19 dobles femeninos y 21 dobles mixtos.

No contenta con ello, ganó dos veces los cuatro grandes. Y aunque es cierto que Navratilova sólo tiene 59 la diferencia estadística radica en que Court jugó parte de su carrera antes de la Era Abierta (que comenzó en 1968) y muchos de sus triunfos fueron como amateur, mientras que los de Martina fueron todos en los tiempos de la Era Abierta. Debe añadirse también que las posturas de Court contra los derechos de los grupos LGBT han afectado su reconocimiento. Pero los récords todavía le pertenecen.

Dicho sea de paso, la estadística es muy fría. Hay una tenista USAna, Helen Wills Moody, que en los años 20 y 30, ganó 19 torneos en individuales del GS. Eso es lo que dice la estadística. Lo que no dice es que tan sólo jugó 24 torneos grandes, cuando hoy perfectamente juegan 50 o por lo menos 40. Amén de ello, en los 24 que participó, Wills Moody llegó a 22 finales. En los dos que no llegó fue porque le dio apendicitis, la operaron de urgencia y ella insistió en participar, perdiendo en la 1ª ronda en Roland Garros y en la 2ª en Wimbledon.

Y a Wills Moody no la incluyen en el listado, porque no ganó el Abierto Australiano. Nunca lo jugó, de hecho. El Open de Australia se jugaba en diciembre, y hace un siglo eso significaba un viaje en barco de semanas, para jugar un torneo que duraba otras dos o tres, y en plenas fiestas de fin de año era algo poco apetecido.

Diego Rivera admiraba a Wills Moody, quien era muy bella, y la pintó en un mural titulado Alegoría de California, donde la mujer representada es un retrato suyo. Aquí pueden verlo: https://www.atlasobscura.com/places/the-allegory-of-california