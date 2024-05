Los primeros Óscar (Yo soy como el picaflor)

Hace 95 años, en 1929, se celebró la primera entrega de los Premios Óscar. Entre los galardonados estuvieron Emil Jannings y Janet Gaynor como mejores actores, y la película Wings como mejor película. Además, se otorgaron premios honoríficos a Warner Bros por El cantor de jazz y a Charles Chaplin por El circo.

El pasado 16 de mayo se cumplieron 95 años de la entrega de los primeros Óscar, que se celebraron en 1929. No eran tantos como ahora, faltaban en la lista el mejor actor y la mejor actriz de reparto, y el Óscar a la mejor película no hablada en inglés, que se irían incorporando a lo largo de su historia.

A destacar que el primer Óscar a mejor actor fue para Emil Jannings, un suizo alemán, como gran duque ruso exiliado del país a causa de la Revolución de Octubre y la consolidación de la Unión Soviética, y que se gana la vida en Hollywood actuando como extra en un film dirigido por un ex revolucionario. El film se titula The Last Command (La última orden) y fue dirigido por Josef von Sternberg.

Un año después del Óscar, en 1930, Jennings lograría encarnar el papel de su vida, por el que siempre se le recordará: el profesor Inmanuel Rath, enamorado de Lola Lola, la cantante de un club nocturno, papel que también de la mano de Josef van Sternberg lanzaría al estrellato a Der blaue Engel (El ángel azul), la lasciva y harto destructora Marlene Dietrich.

El Óscar a la mejor actriz se lo llevó la norteamericana Janet Gaynor por otro ángel, Street Angel (El ángel de la calle), desempeñando el papel de una ex prostituta, lo que me lleva a pensar que si enlistáramos a todas las actrices que ganaron su Óscar en el papel de una prostituta, la lista daría para la inauguración de un nuevo burdel. Entre ellas, el año 1958, en un primerísimo lugar indiscutible, la prodigiosa creación de Susan Hayward de la protagonista de ¡I Want to Live! (¡Quiero vivir!), el más poderoso alegato de Hollywood contra la pena de muerte.

La mejor película nominada y premiada con un Óscar fue Wings (Alas), un drama ambientado entre aviadores durante la llamada Gran Guerra, la primera mundial, la que iba a acabar con todas las demás. Y en el reparto figura un joven Gary Cooper de 25 años (el film se rodó en 1926), quien con el correr del tiempo lograría dos Óscar: en 1942 por el protagonista de Sergeant York (El sargento York), otro drama bélico ambientado en la Gran Guerra; y en 1953 por su sheriff Will Kane en High Noon (a la hora señalada, que en España se estrenó como Solo ante el peligro). De esa película me queda el recuerdo de Katy Jurado, la inolvidable actriz mexicana. Y antes de que me olvide: Wings era todavía una película muda, la única en recibir el Óscar a la mejor.

Debe destacarse que ya ese primer año se concedieron dos Óscar honoríficos. Uno a la Warner Bros por la producción de El cantor de jazz, la pionera del cine sonoro, y otro a Charles Chaplin, por El circo, tal vez como desagravio por haber perdido el del mejor actor.