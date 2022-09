Películas dirigidas por mujeres

A principios de este año, en el portal BFI, descubrí un artículo encabezado por un titular inquisitivo (“¿100 películas olvidadas dirigidas por mujeres?”) e introducido por el siguiente párrafo: “En esta lista nos proponemos devolver a las mujeres a la historia del cine defendiendo 100 joyas ocultas dirigidas por mujeres que han sido olvidadas o injustamente pasadas por alto, con colaboraciones de Jane Campion, Greta Gerwig, Claire Denis, Isabelle Huppert, Agnès Varda, Tilda Swinton...”.

Ni corto ni perezoso me enfrasqué en el estudio de la lista y buceé en las aguas abisales de mi memoria rememorando títulos tan inolvidables como Trotacalle, de la mexicana Matilde Landeta con la malograda Miroslava en el papel de una peripatética; De cierta manera, de la cubana Sara Gómez; El camino, la novela de Miguel Delibes filmada por Ana Mariscal; Las hermanas alemanas, de Margarethe von Trotta; La piel, de la italiana Liliana Cavani; La hora de la estrella, de la brasileña Suzana Amaral; Oriana, basada en un cuento de Marvel Moreno llevado al cine por la venezolana Fina Torres; Ella, de la chilena Valeria Sarmiento; Tarahumaras, de la francesa Raymonde Carasco... Eché de menos sobre todo a la alemana Lotte Reiniger, cuyo largometraje (80′) Las aventuras del príncipe Achmed, de 1926, es una joya del cine de animación, a mi juicio harto superior a muchísimo Walt Disney: el portal BFI sólo la menciona una vez de paso en su introducción a las 100 sinopsis de las pelis en cuestión.

Y, como suelo hacer con los hallazgos que encuentro en mis safaris por la red, en este caso envié el enlace con el artículo “a mis amistades cinéfilas”, una lista de 45 nombres, entre ellos el de Luis Fayad, quien no sólo es un amante del cine sino que además fue uno de los agentes de la Migra venezolana que detienen en Maiquetía a Catherine Deneuve en La sirena del Misisipi, la peli de François Truffaut. Y una de las incluidas en mi lista de cinéfilos es la directora argentina Jeanine Meerapfel (20 títulos en www.imdb.com, la biblia del séptimo arte), quien me acusó recibo escribiéndome: “Qué interesante que mis films acá no existan... ni La amiga... ni nada...”.

Le contesté ipso fuckto con el resultado de mi pesquisa: “Estás en buena compañía: tampoco tu compatriota María Luisa Bemberg (seis títulos), la neerlandesa Marleen Gorris (ocho títulos, de los que El mundo de Antonia ganó en 1996 el Óscar a la mejor peli extranjera), la danesa Asta Nielsen (productora y principal intérprete del Hamlet más revolucionario filmado hasta la fecha), la noruega Liv Ullmann (cinco títulos), y ni siquiera una Jodie Foster (cuatro títulos), encontraron su lugar en la lista”. That’s folks!

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖