Pudieron haber sido tres los Nobel latinoamericanos de 1982

Mañana se cumplirán 50 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Heinrich Böll, el primer alemán en obtenerlo después de la 2.ª guerra mundial. A decir verdad, durante esa posguerra ya lo habían obtenido antes dos alemanes; en 1946 Hermann Hesse, pero naturalizado en Suiza, y en 1966 la poeta Nelly Sachs, sólo que naturalizada en Suecia. Así es que Heinrich Böll –para mí siempre “don Enrique”– fue el primero en recibirlo siendo ciudadano alemán.

Pero mañana también se cumplirán 40 años de la entrega del Nobel de Literatura a García Márquez, en Estocolmo, y ello me recuerda lo que don Enrique me comentó con respecto de la obra de su colega colombiano, cuando lo entrevisté en vísperas de volar yo a la capital sueca, encargado de cubrir la ceremonia de la premiación para mi emisora, la Radio Deutsche Welle (la BBC alemana). La noche del 16 de noviembre me encontré con “el hombre bueno de Colonia”, como le conocían los alemanes, en la casa de su nuera ecuatoriana, Carmen Alicia, y su hijo René, a quien logré convencer de que su padre me concediera una entrevista (cuando ya no concedía casi ninguna), por ser –ese fue mi argumento de fuerza– uno de los pocos autores alemanes que conocía a fondo la literatura en lengua española, y en especial la de nuestro continente.