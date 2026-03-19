Home

Opinión
Columnistas
19 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.

¿Colombia debería pasar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario?

El abogado y columnista Rodrigo Uprimny nos habla de su última columna: “Presidencialismo, parlamentarismo, multipartidismo”. Para él, Colombia está en mora de debatir la conveniencia de abandonar el actual sistema presidencial multipartidista, para dar el paso hacia el parlamentarismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Recuerde que puede leer esta y más columnas en elespectador.com.

Rodrigo Uprimny

Rodrigo Uprimny

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Opinión

Columnistas

Videocolumna

Rodrigo Uprimny

Sistema presidencial

Sistema parlamentario

Congreso

Presidente

Política

Gobierno Petro

Democracia

Colombia

 

Mario Giraldo(196)Hace 42 minutos
Es una falacia decir que el bloqueo esta entre presidente y congreso, cuando en Colombia, son las cortes en particular la constitucional el cuello de botella que impide la implementación de las reformas y de los planes de gobierno. Asi mismo, son los directores de partido los cuales no son elegidos, pero tienen poder sobre todos los congresistas del partido.
Juan Villalobos(zpcu9)Hace 1 hora
Para esto si vale la pena una constituyente, elegir presidente es escoger rey cada 4 años, simplemente es mucho poder para una sola persona y desde luego se presta para abusos. Estos regímenes presidencialistas son la cagada.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.