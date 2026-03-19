¿Colombia debería pasar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario?
El abogado y columnista Rodrigo Uprimny nos habla de su última columna: “Presidencialismo, parlamentarismo, multipartidismo”. Para él, Colombia está en mora de debatir la conveniencia de abandonar el actual sistema presidencial multipartidista, para dar el paso hacia el parlamentarismo.
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