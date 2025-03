Homenaje a Luis Jorge Garay

“Para muchos, Luis Jorge es nuestro nobel de economía. Sólo falta la formalidad de que los suecos le entreguen el título”: Rodrigo Uprimny Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El pasado miércoles, en la Universidad Nacional, CODHES coordinó un sentido y merecido homenaje al economista Luis Jorge Garay por sus 50 años de trayectoria investigativa y sus más de 100 obras publicadas.

Fue una ceremonia desprovista de solemnidades, pero llena de afecto y reconocimiento, en el que varios de sus admiradores, colaboradores y amigos, destacamos no solo las contribuciones de Luis Jorge a la academia, que son enormes, sino también sus aportes a la construcción de una Colombia más democrática, honesta y justa. Uno de los momentos más emotivos fue por eso cuando Odorico Guerra, víctima de desplazamiento e integrante de la Mesa Nacional de Víctimas, resaltó que Luis Jorge ha permitido a las víctimas reclamar con mayor fuerza sus derechos, gracias al robusto soporte académico que le brindan sus investigaciones, cuyas conclusiones no han podido nunca ser refutadas por las autoridades.

Garay ha publicado en campos muy diversos: corrupción, captura del Estado, Estado social de derecho, política social, víctimas, sistema tributario, desigualdad, deuda externa, minería, medio ambiente, comercio exterior, inteligencia artificial, etc. Pero esa diversidad de temas no ha hecho de Luis Jorge un diletante superficial, por cuanto en todos esos campos ha logrado realizar aportes rigurosos y relevantes, gracias no sólo a su solidez académica y a su enorme capacidad de trabajo sino también porque en general se ha apoyado en equipos interdisciplinarios. Como él mismo resaltó en sus palabras de cierre: la escritura tiene una dimensión íntima y personal, pero los avances académicos significativos son siempre fruto de trabajos colectivos y cooperativos. Y por eso Luis Jorge destacó las contribuciones de algunos de sus coequiperos: en especial, en política fiscal y desigualdad, recordó a Jorge Enrique Espitia, fallecido recientemente y en forma prematura, y a quien todos rendimos igualmente un homenaje.

La diversidad de temas de Garay hizo que los reconocimientos vinieran de especialistas en áreas muy distintas: por ejemplo, Germán Umaña señaló la importancia de los trabajos de Garay sobre comercio internacional; Jorge Iván González discutió sus contribuciones en política fiscal; mientras que el jurista peruano, José Ugaz, resaltó que las investigaciones de Garay sobre corrupción y sus enfoques teóricos sobre la reconfiguración cooptada del Estado son hoy consulta obligada en América Latina. Es imposible resumir en esta columna todas esas contribuciones de Garay, por lo cual me centro en dos aspectos que destacaron, con distintos énfasis, varios de los participantes en el homenaje.

Primero, su esfuerzo porque la investigación no sea un ejercicio puramente intelectual (que también es válido) sino que sea relevante a las grandes discusiones nacionales y a las luchas populares. Garay no ha pasado de un tema a otro por aburrimiento y búsqueda de novedad sino por su relevancia en las grandes discusiones colombianas y de América Latina, como lo resaltó Fernando Rojas: por eso, si en los noventa Luis Jorge se centró en investigar la apertura y el comercio internacional, hoy explora los desafíos de la inteligencia artificial.

Segundo, el genuino espíritu interdisciplinario de Luis Jorge, quien ha logrado que la economía no se aísle, sino que dialogue con otras disciplinas como las ambientales, como lo destacó Manuel Rodríguez, al resaltar su aporte a la comprensión de la minería y de la interrelación entre procesos económicos y dinámicas ambientales. O con el derecho y la lucha por los derechos, especialmente de los sectores populares y de las víctimas, como lo destacaron el director de CODHES Marco Romero y la directora de Planeta Paz María Camila Macías.

Un consenso fue emergiendo en ese homenaje: para muchos, Luis Jorge es nuestro nobel de economía. Sólo falta la formalidad de que los suecos le entreguen el título.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.