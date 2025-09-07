La “reductio ad camargum”

En lógica existe una forma de demostrar una tesis, que es la llamada reductio ad absurdum: se asume la tesis A y si de esa tesis se siguen consecuencias absurdas, entonces se concluye que A es inaceptable. En una columna previa propuse la “Reductio ad barbosam”: si nuestro sistema de elección de fiscal permite que llegue a ese cargo alguien como Francisco Barbosa, con su ineficiencia y utilización política del cargo, deberíamos...