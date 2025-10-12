Logo El Espectador
Las celebraciones y la universidad del procurador: absurdas y costosas

12 de octubre de 2025 - 05:07 a. m.

Durante años varios analistas hemos propuesto que la Procuraduría sea suprimida o, al menos, achicada, por cuanto duplica las funciones de otras instituciones: por ejemplo, la promoción de derechos humanos es también labor de la Defensoría. Esa duplicación enreda el funcionamiento del Estado y tiene un costo muy alto. El presupuesto de la Procuraduría para 2025 fue de aproximadamente un billón y medio de pesos; el de la...

