Las preguntas de la consulta

La revelación de las doce preguntas de la consulta popular (CP) del Gobierno despeja muchas dudas constitucionales, pero mantiene varias preocupaciones políticas. Muestra claramente que Petro no está usando dictatorialmente la CP para destruir la democracia, sino que está haciendo un uso constitucional de un mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, subsiste el interrogante de su conveniencia en este momento político por sus potenciales efectos divisivos. Desarrollo esas dos tesis.

Algunas preguntas tienen problemas técnicos corregibles, como la primera, que en realidad es doble, lo cual no es jurídicamente posible; pero, en general las doce corresponden a lo que el Gobierno puede someter a una CP: ninguna implica una reforma constitucional o toca competencias de las entidades territoriales, que son las dos grandes limitaciones de una CP de origen presidencial. Ninguna pregunta es un proyecto de articulado, que transformaría la CP en un referendo y sería inconstitucional.

Algunos han objetado que las preguntas son manipulativas porque inducen a una respuesta afirmativa, pero no lo creo: son neutras. La primera pregunta, por ejemplo, es si la jornada diurna sin recargo debe ir sólo hasta las 6 p. m. No está diciendo que eso sea bueno o malo. Algunos empresarios, trabajadores informales o desempleados podrían votar en contra, si consideran que esa carga a las empresas reduce el trabajo formal. Otros podrían votar afirmativamente, si consideran que es una conquista de los trabajadores, que debe ser restablecida. Quienes dicen que las preguntas inducen al apoyo a la CP en el fondo reconocen que estas expresan aspiraciones de grandes sectores de la ciudadanía.

Por otro lado, a pesar de que no veo problemas constitucionales o de autoritarismo en esta CP, no estoy seguro de su conveniencia. Estoy de acuerdo en que exista una deliberación ciudadana en torno al derecho laboral que los colombianos queremos y tiendo a estar de acuerdo con las preguntas, por lo que, si finalmente hay CP, creo que las votaría casi todas afirmativamente. Pero, como lo he expresado en una columna previa y en conversaciones con Cecilia Orozco y María Jimena Duzán, en este momento esta CP podría convertirse en un divisivo plebiscito en torno al presidente, que incremente nuestra corrosiva polarización, en vez de favorecer un acuerdo nacional sobre la reforma laboral y las otras reformas sociales. Y en esto tienen responsabilidad tanto el lenguaje divisivo del presidente como las arrogancias y torpezas de la oposición. Por eso, y aunque peque de ingenuo, ojalá las distintas fuerzas políticas tengan la grandeza de lograr que este debate en torno a la CP sea una oportunidad para avanzar hacia un acuerdo nacional sobre las reformas que Colombia necesita, y no un nuevo round que agudice nuestras divisiones.

Adenda 1. Un test decisivo para saber si el Pacto Histórico, los liberales o los verdes son fuerzas por el cambio y la igualdad será a quién apoyen de la terna presentada por el presidente para la Corte Constitucional. Por las razones que presento en un artículo en La Silla Vacía, si estas fuerzas optan por alguna de las dos excelentes aspirantes mujeres de la terna, sabremos que están a favor de la equidad de género, el mérito y la defensa de la independencia judicial. En cambio, si apoyan al hombre abogado del presidente, bueno…

Adenda 2. El libro Derecho y tiempo, publicado por la editorial Tirant Lo Blanch, es un extraordinario ensayo del profesor de Eafit, Mario Montoya Brand, que discute las intensas, pero poco analizadas relaciones entre el tiempo y los órdenes jurídicos, y nos propone un nuevo derecho: el derecho al tiempo. No perderán el tiempo leyendo este libro, cuyo lanzamiento (en el que tengo el honor de participar) es mañana lunes 28 de abril en la FILBo.

* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.