Los líos de la UNAL y una posible salida

La nulidad de la designación como rector de Leopoldo Múnera por el Consejo de Estado (CE) podría generar turbulencia y anormalidad en la Universidad Nacional (UNAL). Para evitar esta situación y tratar de salir de esta incertidumbre, ofrezco unas reflexiones.

Comienzo por el enredo jurídico. El CE ha adoptado dos sentencias sobre este conflicto: el 4 de septiembre de este año negó la nulidad de la elección de Peña que varios habíamos demandado, pues consideró que nuestros cargos carecían de sustento. Luego, el 20 de noviembre, el CE consideró que el Consejo Superior Universitario (CSU) tenía que haber respetado que Peña ya había...