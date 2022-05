Revelo en esta columna mi opción electoral. Lo hago por respeto a los lectores, que tienen derecho a conocer desde qué visión comento los avatares de estas elecciones. Votaré en primera vuelta por Fajardo y en segunda por Petro si Fajardo no pasa. Confieso que votaré sin gran entusiasmo y con dudas, pero mi decisión está tomada. Procedo a explicarla.

Por mi compromiso con la igualdad, tengo convicciones de izquierda, en el sentido que Bobbio daba a ese término: considero que las discriminaciones deben ser combatidas y que el Estado tiene un papel clave para reducir las desigualdades económicas, erradicar la pobreza y lograr justicia social.

Mi visión de izquierda es democrática y moderada: no estoy dispuesto a sacrificar las libertades ni el Estado de derecho por lograr esas transformaciones sociales, no sólo porque las libertades son en sí mismas valiosísimas sino porque los resultados económicos y sociales de los regímenes autoritarios de izquierda suelen ser pobres. Tampoco creo que la economía de mercado deba ser suprimida, pues tiene virtudes, pero en cambio debe ser regulada para reducir las desigualdades y lograr el desarrollo sostenible.

Esta visión de izquierda me parece aún más justificada en Colombia, por sus desigualdades y discriminaciones extremas. Todo esto me acerca entonces al Pacto Histórico, muchos de cuyos líderes admiro y respeto, como el senador Iván Cepeda o la candidata vicepresidencial Francia Márquez. Pero el voto por presidente es no sólo una opción programática sino también por el candidato. Y ahí tengo dudas: respeto a Petro y admiro sus luchas contra la corrupción y el paramilitarismo; sus propuestas recogen aspiraciones populares, por lo cual entiendo el fervor que despierta. Pero Petro tiene problemas serios para ser un buen presidente: su estilo caudillista le hace difícil construir equipos cooperativos y muestra un talante autoritario y poco proclive a buscar acuerdos, como lo mostró su propuesta de decretar un estado de excepción apenas llegue a la Presidencia. Todo esto es problemático, especialmente en un país polarizado y con un Estado de derecho frágil.

En este contexto, Fajardo es mejor opción. Su programa incluye muchos de los cambios sociales requeridos, como una reforma tributaria progresiva, un desarrollo que abandone la dependencia de los combustibles fósiles, la educación como motor de movilidad social y el apoyo al Acuerdo de Paz y a la reforma rural. Su personalidad, más proclive a los acuerdos, lo haría un mejor presidente, especialmente en estos tiempos polarizados.

Sin embargo, la campaña del centro ha sido mala y eso explica su desinfle. Sus disputas internas fueron fatales y su discurso no entusiasma porque no expresa una clara visión de cambio. Un centro que aspire al poder en Colombia no puede aparecer como una defensa del statu quo, que es inaceptable. Si Fajardo quiere lograr la remontada, debe enfatizar el cambio social, que está en su programa pero no en su discurso.

Además discrepo de la tendencia de algunos centristas de buscar una equidistancia frente a Petro y a Federico Gutiérrez, como si ambos fueran riesgos iguales para la democracia. Esa equidistancia es falsa: los riesgos más graves contra la democracia y la paz en Colombia derivan de que persista en el poder esa derecha autoritaria, representada por Uribe, Duque y ahora Gutiérrez, como lo han mostrado el deterioro del Estado de derecho y la reactivación de la violencia en las regiones durante este gobierno. Por eso, si Fajardo no logra la remontada y a pesar de mis dudas, en segunda vuelta votaría por Petro.

Aclaro que esta columna es personal y no compromete a Dejusticia, institución pluralista y no partidista. Es más, varios de mis colegas discrepan de mi opción electoral.

* Profesor de la Universidad Nacional.