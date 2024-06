Precisiones a Bonnett sobre la UNAL 

En su última columna, Piedad Bonnett sostiene que la designación de Leopoldo Múnera como rector es una especie de toma petrista de la Universidad Nacional (UNAL), que arrasó la autonomía universitaria; además, considera que yo me equivoqué al haber demandado la designación previa de Ismael Peña en ese cargo. Por el respeto que me merece mi vecina de opinión, porque me menciona expresamente y por la importancia del tema, considero pertinente responderle.