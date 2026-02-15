¿Puede ser electo vicepresidente quien ya fue presidente?

Resume e infórmame rápido

Roy Barreras agitó el panorama político al plantear que, a pesar de la prohibición de la reelección presidencial, Petro podría (y debería) ser la fórmula vicepresidencial de una candidatura de izquierda pues no habría ninguna norma que prohíba expresamente esa posibilidad. Esta tesis coincide con la de Tomás Uribe quien, en julio de 2025, propuso que su padre, el expresidente Álvaro Uribe, fuera la fórmula vicepresidencial de una candidatura de derecha. ¿Tienen alguna base jurídica esas propuestas?

Una reforma de 2015 modificó el artículo 197 de la Constitución y estableció que no podrá ser elegido presidente “el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia”. La reelección presidencial está entonces claramente prohibida. Sin embargo, este artículo no prohíbe expresamente que quien ya haya ejercido la presidencia pueda ser electo vicepresidente. Roy Barreras y Tomás Uribe parecen entonces argumentar que, al no existir esa prohibición explícita, entonces Uribe o Petro podrían ser fórmulas vicepresidenciales de otro candidato por cuanto las inhabilidades o prohibiciones para ocupar un cargo deben ser interpretadas en forma estricta por tratarse de una restricción del derecho político a ser elegido.

Esa tesis es ingeniosa, por lo cual ha recibido el apoyo de algunos comentaristas. Sin embargo, un análisis detenido muestra que es insostenible al menos por dos razones. La primera es literal y exegética: el artículo 204 de la Constitución dice que para ser elegido vicepresidente “se requieren las mismas calidades que para ser presidente”. El propósito de esa norma es obvio: el vicepresidente debe poder reemplazar al presidente en caso de que sea necesario y, por ello, debe cumplir con todos los requisitos constitucionales (tanto positivos como negativos) para poder ejercer ese cargo. Por eso no puede ser vicepresidente un colombiano por adopción puesto que para ser presidente toca ser colombiano por nacimiento. Y por eso mismo tampoco puede ser elegido vicepresidente un expresidente, pues no tendría una de las calidades requeridas para ser presidente: no haber ejercido previamente la presidencia.

La segunda razón, complementaria de la anterior, es una interpretación lógica y finalista de la Constitución: la reforma de 2015 que prohibió la reelección buscaba que, si una persona X ya había sido presidente, entonces que X no pudiera volver a ocupar nunca ese cargo. Es entonces absurdo suponer que la Constitución permitiría que X llegue a la presidencia por la vía indirecta y subrepticia de ser electo como fórmula vicepresidencial de otro candidato que, por falta absoluta o temporal, no pueda ejercer el cargo. Esto incluso permitiría el siguiente fraude: que X fuera la fórmula vicepresidencial de otro candidato, que era claro que renunciaría a la presidencia en caso de ser electo, para que X fuera nuevamente presidente.

A pesar de que no hay una prohibición expresa de que un expresidente pueda ser electo vicepresidente, una interpretación sistemática y finalista de la Constitución, y en particular de su artículo 204, permite concluir que, mientras exista la prohibición de la reelección presidencial, no pueden ser electos como vicepresidentes los expresidentes como Uribe, y menos aún, un presidente en ejercicio como Petro. Y si no pueden ser electos vicepresidentes, entonces tampoco pueden ser la fórmula vicepresidencial de ningún otro candidato.

Propuestas como las de Roy Barreras y Tomás Uribe son astucias legales inaceptables que buscan reintroducir por la puerta de atrás la reelección presidencial que, con buen tino, suprimió la reforma de hace una década. Y son, en últimas, formas de reforzar el caudillismo en Colombia, como si Petro o Uribe fueran los únicos capaces de ocupar la presidencia.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.