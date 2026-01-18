Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
Soberanía, derecho internacional y derechos humanos

Rodrigo Uprimny
Rodrigo Uprimny
18 de enero de 2026 - 05:07 a. m.

A pesar de lo que algunos sostienen, quienes nos oponemos a ataques militares como el de Trump en Venezuela y exigimos el respeto del derecho internacional no estamos pidiendo tolerancia frente a las atrocidades cometidas por la dictadura de Venezuela o por otros regímenes como el de Irán. Todo lo contrario: es precisamente gracias al actual derecho internacional que podemos legítimamente cuestionar y luchar contra esas atrocidades sin que puedan objetarnos que esos cuestionamientos son una interferencia indebida en la soberanía de esos Estados. La razón: los derechos humanos son, desde la adopción de la Carta de la ONU en 1945 y...

