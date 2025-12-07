Trump y las drogas

Resume e infórmame rápido

Las declaraciones de Trump para justificar su guerra a las drogas en el Caribe están llenas de contradicciones y expresan una ignorancia del tema que no es digna del presidente de los Estados Unidos.

Trump despliega una poderosa fuerza militar en el Caribe y lanza misiles contra barcazas que supuestamente llevan drogas, y declara que lo hace para evitar miles de muertes por drogas en Estados Unidos. Pero la realidad es que la actual crisis en ese país es por sobredosis de fentanilo, sustancia que no se trafica desde Colombia ni desde Venezuela, ni es transportada en lanchas por el Caribe, que, si alguna droga llevan, sería cocaína.

A esa contradicción se suma el desconocimiento de estos mercados ilícitos. Incluso si suponemos que esas lanchas llevaban cocaína (lo cual no ha sido probado), esos ataques letales no lograrían una disrupción significativa de su tráfico hacia Estados Unidos. La razón: la mayor parte de la cocaína entra a ese país por el Pacífico.

Debido a que su primera justificación no resistía el menor examen empírico, Trump modificó su narrativa. Ahora argumenta que el despliegue militar es para enfrentar una amenaza narcoterrorista, por lo cual el uso de la fuerza militar letal contra las barcazas se justifica ya que se trata de enfrentar a un enemigo de los Estados Unidos: los carteles de la droga. Pero esa tesis no resiste el menor análisis. La interceptación de drogas es una operación policial; el uso de la fuerza letal sólo es legítimo si quienes trafican ponen en riesgo la vida de quienes realizan la interceptación o la de terceros. Pero eso no ha ocurrido, pues se trata de bombardeos contra lanchas que avanzan por el mar. Sus ocupantes no son entonces combatientes en guerra con Estados Unidos, ni están poniendo en riesgo la vida de nadie; en caso de que lleven droga, son delincuentes que deberían ser capturados y sometidos a la justicia. Su asesinato con misiles viola el derecho internacional, como lo señaló el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk. Son ejecuciones extrajudiciales.

Otra contradicción más: Trump mete al presidente Petro en la llamada lista Clinton, pero no ha mostrado ninguna evidencia sólida de que tenga vínculos con el narcotráfico. En cambio, pocas semanas después, Trump indulta al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de cárcel por una corte federal, luego de que un jurado unánime concluyera, más allá de toda duda razonable, que estaba probado su involucramiento en narcotráfico.

Trump es astuto. Sus contradicciones y errores no pueden ser puro descuido e ignorancia, sino que evidencian otra cosa: que su masiva operación militar en el Caribe no es para enfrentar el narcotráfico ni la tragedia del fentanilo, sino que está usando el tema de las drogas para intervenir políticamente en América Latina. Y esa intervención incluye a Colombia, pues Trump ya nos ha amenazado con eventuales ataques militares. Todo esto, obviamente, es muy peligroso.

Es cierto que Petro ha agravado las tensiones con Estados Unidos por varias declaraciones imprudentes contra Trump. Petro, como nuestro jefe de Estado, tiene el deber de manejar las relaciones con la máxima potencia mundial con diplomacia y profesionalismo, anteponiendo nuestros intereses nacionales a su agenda política y a sus tentaciones retóricas. Sin embargo, a pesar de las diferencias que podamos tener con Petro, debería haber un acuerdo entre todos los colombianos, y en especial entre todas las fuerzas políticas, en rechazar el uso político del tema de las drogas por Trump y sus amenazas intervencionistas contra nuestro país.

P. S. El dolorosísimo asesinato del joven Jean Claude Bossard en un atraco en Bogotá deja en evidencia nuestra crisis de seguridad, la cual requiere respuestas eficaces. Un abrazo solidario a su familia y amigos y en especial a sus queridos padres y tíos Bibiana, Jean Claude y Óscar.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.