Bernardo García Guerrero, en memoria

Murió recientemente en Choachí, al oriente de Cundinamarca, Bernardo García, quien fuera uno de los primeros economistas doctorados en el país. Nacido en Pasto hace 89 años, García estudió economía en la Universidad Católica de Lovaina y se doctoró en el Instituto de Altos Estudios de París.

A su retorno al país, García laboró en el Departamento Nacional de Planeación y, entre otras tareas, participó en la elaboración del Estatuto Cambiario establecido en los años 60. Este documento orientó la política económica externa y estuvo vigente hasta la apertura comercial de César Gaviria.

En los años 70, García se vinculó al DANE como jefe de Estudios Socioeconómicos y fungió como director del Boletín Mensual de Estadística, dándole una orientación analítica y adentrándose en temas de historia económica, industria, agricultura y ganadería, comercio exterior y problemas sociales. Para lograrlo, García desplegó, entre otras iniciativas, la de organizar el Seminario Permanente de Estudios Colombianos (Seprocol), que incluyó a economistas y otros profesionales que después nos destacamos en la investigación académica sobre la sociedad colombiana que era todavía un terreno poco explorado.

En 1971, García contaba con una posición disponible en Seprocol y debía elegir entre un candidato con mucho peso político en la izquierda y mi persona, que no contaba con padrino alguno, pero tenía estudios que no tenía mi adversario. Bernardo optó por mi persona y esa decisión fue fundamental para impulsar mi carrera académica.

Otros investigadores de Seprocol fueron Alberto Corchuelo (q.e.p.d.), quien fuera después profesor de la Universidad del Valle; Soledad Ruiz (q.e.p.d.), el legendario Jorge Villegas Arango (q.e.p.d.), César González (q.e.p.d.), Gabriel Misas, también profesor de las universidades Nacional y del Valle; Camilo González Posso, exministro de Salud, Lucía Hernández y Ricardo Mosquera. En esa venerable institución hicimos nuestros primeros pinitos y aprendimos las disciplinas asociadas a la generación y al análisis riguroso de las estadísticas. Contábamos además con el lujo de tener al poeta Luis Vidales (Suenan timbres) como corrector de estilo.

El director en ese entonces del DANE era Ernesto Rojas Morales y dejó su lugar en manos de Álvaro Velásquez Cock, quien continuó apoyando el análisis de la materia prima que generaba el instituto, a pesar de que el gobierno conservador de la época no lo apreciaba para nada. Recuerdo que, en su noticiero televisivo, Arturo Abella acusó a Eduardo Sarmiento, que era del Partido Comunista, y a mi persona, de estar falsificando las estadísticas sobre la inflación por la que atravesaba el país en ese entonces. Velásquez Cock hizo caso omiso de las acusaciones y no se molestó en contestarle al comentarista conservador. Más adelante, el DANE dejó de hacer interpretaciones de la realidad colombiana.

Para mí, la experiencia adquirida en el DANE fue fundamental para disciplinar mis impulsos radicales que me llamaban a denunciar antes que analizar; también me dio la oportunidad de trabajar sobre el devenir del sector agropecuario colombiano, apoyado por un buen equipo de asistentes. Así se inició mi carrera de investigador de la economía, gracias a personas generosas y competentes como Bernardo García y a instituciones serias como el DANE.