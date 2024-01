Cuando la ideología decide

El Gobierno Petro decidió no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, reiterando el compromiso que hizo el presidente en la reunión de Davos, para bien de la humanidad y a favor de las energías limpias. “En consonancia con la política petrolera del actual Gobierno, no se contempla asignar nuevas áreas para explorar y explotar hidrocarburos” (24 de enero pasado), aseguró el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia. Se trata de una decisión basada en la ideología, que nos puede hacer estrellar catastróficamente con la realidad si no se corrige a tiempo.