Desafueros de un presidente

Salomón Kalmanovitz
06 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

El presidente de un país representa la unidad nacional. No debe defender causas partidarias y menos aún comprometer la posición internacional de su país, lo que puede generar graves y costosas consecuencias para la nación. No es concebible que un mandatario en calidad de participante en la reunión de un ente multilateral –o sea como invitado, que no ciudadano– salga a la calle en una manifestación portando megáfono y la bandera de un territorio que está en pugna con un aliado del anfitrión. Con ello, desafía sus intereses internacionales. Es como si un mandatario extranjero llegara a marchar en las calles de Bogotá con una bandera...

Arkanos(kwupp)Hace 1 hora
Triste llegar a viejo con un entendimiento tan confuso de la realidad. ¿USA en pugna con Palestina por territorios, cuando aquellos apoyan al carnicero genocida Netanyahu para que los exterminar sistemáticamente?,¡Por favor¡ Y en cuanto al FMI se les pagó una millonadas en intereses de usura para cubrir las Jugadas del presiñeñe Cerduke 💩🐷. Con los BRiCS y la Ruta de la Seda nos va mejor, y sin chantajes ni manipulaciones❤️🇨🇳
  • Olegario (51538)Hace 40 minutos
    Este viejo sabe mucho más que un mamerto ideologizado hasta el tuétano como usted, que no sabe más que repetir como un loro estúpido el credo petrista.
