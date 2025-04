El balance económico de 2024

Resume e infórmame rápido

El crecimiento económico de Colombia en 2024 fue de 1,7 %, cuando se esperaba que fuera de 2,6 %, dato que ya es suficientemente mediocre. La expectativa para 2025 mejora un poco, pues creceremos 2,5 % según el banco BBVA.

El crecimiento depende de la inversión que hagan los empresarios y el Gobierno. A los primeros, las actitudes hostiles del presidente no los convencieron de arriesgar su capital en la ampliación de sus empresas o en nuevas actividades.

La inversión fija (maquinaria, equipos y obras civiles) creció solo un 3 % en 2024, impulsando el escaso crecimiento del PIB de 1,7 %. La inversión extranjera directa cayó más de 15 % en el mismo año, aunque la inversión fija como porcentaje del PIB repuntó ligeramente a 17 %, cuando en 2023 había sido de 16,4 % del PIB. La tasa de inversión como porcentaje del PIB repuntó ligeramente de 16,4 % en 2023 a 17,1 % en 2024. El crecimiento de este año será impulsado por la mejora en las condiciones financieras y por la inversión.

Keynes afirmaba que los auges económicos se daban cuando los espíritus animales de los empresarios los impulsaban a hacer inversiones y asumir riesgos. La incoherencia locuaz del primer mandatario y su evidente antipatía frente a los ricos, que incluye a los empresarios, no es la mejor forma para crear un clima propicio para que arriesguen sus capitales en nuevas actividades o ampliando las existentes.

Según el Ministerio de Hacienda, “la inversión pública aumentó notablemente entre 2023 y 2024. En 2024, se destinaron $99.9 billones para inversión pública, un incremento del 19,9 % respecto a los $83.2 billones de 2023. Este aumento representa el 5,9 % del PIB, el nivel más alto desde 2002″. La inversión se destinó a infraestructura y al desarrollo regional, sobre todo del Caribe.

Dentro de la inversión privada, la extranjera fue de US $16.794 millones en 2023, mientras que en 2024 disminuyó a US $14.234 millones, o sea que el discurso de Petro no logró ahuyentar del todo a los extranjeros.

Otro importante elemento a tener en cuenta es el balance fiscal que permanece deficitario, tras marcar un fuerte deterioro en 2024. El recaudo tributario en el primer trimestre de 2025 aumentó más de un 6 % pero, según el Comité de la Regla Fiscal, necesitaba crecer cuatro veces más para reducir el desequilibrio en las finanzas del gobierno. Como no se pudo hacer una reforma tributaria que aumentara los ingresos, se emitieron bonos en el mercado internacional por valor de 3.800 millones de dólares, o sea 15 billones de pesos, casi un punto del PIB.

La tasa de interés que se estableció para los bonos emitidos por el país alcanzó el 11,8 % anual, cuando hace dos años se contrataba deuda al 8 %. Un cuadro comparativo para los países latinoamericanos mostrando el riesgo país tiene a Colombia como el de mayor riesgo en los swaps por incumplimiento de crédito, superando ampliamente al promedio latinoamericano.

El balance primario de las cuentas del gobierno –o sea los ingresos menos los gastos totales durante el primer trimestre del año– registró un -0,9 % del PIB. De mantenerse la tendencia, el déficit se acercará al 4 % del PIB, una mejora frente al resultado de 2024 que fue de 7 %. El recaudo de impuestos alcanzó $439 billones, una reducción nominal de 3,5 % y superior al 4 % en términos reales, pues la inflación de 2024 superó el 5 %.Colombia siguió siendo una economía que crece lentamente, pero lo hace frente a un crecimiento de la población menor, de solo 1 % anual.